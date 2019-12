Kirchbauvereins St. Jürgen Gettorf : Weihnachtsflohmarkt für Turmausstellung

Noch bis zum 3. Advent ist der Turm-Weihnachtsflohmarkt in Gettorf geöffnet.

05. Dezember 2019, 18:17 Uhr

Gettorf | Noch bis zum 3. Advent ist der Turm-Weihnachtsflohmarkt des Kirchbauvereins St. Jürgen in der Eckernförder Chaussee 1 (neben der Hofgalerie) in Gettorf geöffnet. Vereinsmitglieder haben Vielfältiges gespendet, das zu Gunsten der geplanten Turm-Ausstellung verkauft werden soll. Außerdem bietet der Kirchbauverein vom Kirschlikör „Turmsteiger“ bis zur St.-Jürgen-Medaille aus Lübecker Marzipan einiges an.

Die Ausstellung soll im Turm aufgestellt werden

Dort, wo die Steintreppen im Turm aufhören, befindet sich ein 100 Quadratmeter großer Raum. An diesem Platz soll die Ausstellung zur Turmchronik später stehen. Gut 3.400 Euro sind in den vergangenen Wochen bereits zusammen gekommen, aber das reicht noch nicht für eine gute und stabile Dauer-Ausstellung.



Der Turm-Weihnachtsflohmarkt ist am Freitag, 6. Dezember, und am Sonnabend, 7. Dezember, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Während des Gettorfer Weihnachtsmarktes gelten Sonderöffnungszeiten (13. und 14. Dez.: 10 bis 20 Uhr, 15. Dez.: 11 bis 18 Uhr).