Eckernförde : „Weihnachten im Schuhkarton“ auch in Corona-Zeit

Die 25. Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ des Vereins „Samaritan’s Purse“ soll bedürftige Kinder beschenken.

Avatar_shz von Birte Sieland

23. Oktober 2020, 09:23 Uhr

Eckernförde | Zum 25. Mal findet in diesem Jahr die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ des Vereins „Samaritan’s Purse“ (vormals „Geschenke der Hoffnung“) statt – auch und gerade in der Corona-Zeit, die die Lebensumstände von bedürftigen Kinder mitunter weiter verschlechtert hat. Auch in Eckernförde werden wieder Päckchen gepackt.

Im vergangenen Jahr konnten von hier aus 415 Päckchen auf die Reise nach Osteuropa geschickt werden. Durch diese kleine Geste – einen Schuhkarton mit neuen Geschenken füllen – kann jeder einem Mädchen oder einem Jungen, die oftmals noch nie ein Geschenk bekommen haben, eine unvergessliche Freude bereiten.

Die Aktion ist am 1. Oktober gestartet. Neu ist der komprimierte Abgabezeitraum vom 9. bis 16. November (Sammelstellen vor Ort siehe Kasten).

Der Spendenbeitrag für die Abwicklung und den Transport beträgt 10 Euro. Am Sonntag, 15. November, gibt es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Evangelischen Freikirche in Grasholz, wobei die Päckchen mit einem Segen auf die Reise geschickt werden.

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben.

2. Das Päckchen mit neuen Geschenken füllen, zum Beispiel Spielzeug, Hygieneartikel (extra verpacktes Duschgel ja, aber keine Seife!), Schulbedarfsartikel, Bekleidung, Plüschtier und Süßigkeiten (Vollmilchschokolade, gelatinefreie Bonbons, etc.) für ein Kind (Junge/Mädchen in den Altersstufen zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahren). Aus zolltechnischen Gründen dürfen nur neue Artikel in die Päckchen.

3. Ist der Karton gepackt, wird er zusammen mit einer Spende von 10 Euro für Abwicklung und Transport zu einer der Annahmestellen in Eckernförde gebracht.

Die Sammlung und Verteilung der Geschenkpäckchen wird unter der Beachtung von aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden.

Weitere Informationen unter www.die-samariter.org, der Hotline 030/76883883 oder bei der Eckernförder Sammelstellenleiterin Katrin Herkt (Tel. 04351/726283). Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, findet auf der Webseite des Vereins ein sicheres Online-Spendenformular oder kann klassisch per Überweisung spenden (Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12370601935544332211, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300501/Weihnachten im Schuhkarton).