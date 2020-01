Feuerwehr Hütten : Wehrführer Thomas Dürotin geht in seine vierte Amtszeit

Viele Ehrungen, Wahlen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung der Versammlung im “Athos“.

von Achim Messerschmidt

07. Januar 2020, 15:36 Uhr

Hütten | Thomas Dürotin bleibt Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hütten. Auf der Jahresversammlung im „Athos“ wurde Dürotin bestätigt, er geht damit in seine vierte Amtszeit. Wiedergewählt wurde auch Oliver Schnack als Jugendbetreuer und Franziska Palleske als seine Stellvertreterin. Als Sicherheitsbeauftragter löst Lars Voelkner Jürgen Grimm nach 24 Jahren Tätigkeit ab.

Aktuell zählt die Hüttener Wehr 30 Aktive, davon fünf in der Reserve und eine Zweitmitgliedschaft. Weiterhin gibt es sieben Ehrenmitglieder und 19 Förderer sowie zwei Jugendliche.

17 Mal mussten die Brandschützer in 2019 ausrücken. Neunmal war der Grund die Brandmeldeanlage im Seniorenheim Ascheffel. Außerdem absolvierten die Einsatzkräfte vier technische Hilfeleistungen und vier Brandeinsätze: im Seniorenheim, in der Wäscherei Damendorf, der Tischlerei in Osterby und in der Dänischen Schule (Übung).

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Thomas

Basse (25 Jahre), Sven Tietgen (20) und Ingo Tornier sowie Clemens Rehm (beide 10 Jahre) ausgezeichnet

Zum Löschmeister befördert wurden Georg Beyer, Holger Henningsen und Markus Lööck, zum Hauptfeuerwehrmann Oliver Schnack und Dirk Rießen und zum Feuerwehrmann Lars Voelkner und Simon Russell. Neue Mitglieder gab es keine.

Die nächsten Termine der Feuerwehr sind das Dorffest am 6.Juni und das Kameradschaftsessen am 26. September.