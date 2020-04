Wegen Ostern: Abfuhren verschieben sich

von Torsten Peters

08. April 2020, 15:41 Uhr

Borgstedt | Aufgrund der Osterfeiertage kommt es bei den Abfuhrterminen für Rest- und Bioabfall sowie den Gelben Sack zu einer Verschiebung. In den Orten, in denen die Müllabfuhr planmäßig am Freitag, 10. April, stattfindet, wird sie am Sonnabend, 11. April nachgeholt.

Ebenfalls werden die Abfuhren von Montag, 13. April, auf Dienstag, 14. April,von Dienstag, 14. April, auf Mittwoch, 15. April, von Mittwoch, 15. April, auf Donnerstag, 16. April, von Donnerstag, 16. April, auf Freitag, 17. April und von Freitag,17. April, auf Sonnabend, 18. April verschoben.