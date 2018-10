Kappelner in Schönhagen : Wassergymnastik im Fernsehn

Filmdreh zur 30-jährigen Leitung der Kappelner Versehrtensportgruppe (VSG) im Schwimmbad der Helios Rehaklinik Schloss Schönhagen.

von ez

25. Oktober 2018, 17:40 Uhr

Brodersby | 18 Personen, sechs Fahrzeuge, ein 7,5-Tonnen-Übertragungswagen plus Schnittmobil – mit diesem Großaufgebot fuhr der NDR Anfang der Woche vor der Klinik Schloss Schönhagen vor. Denn es gab etwas zu feiern: Seit 30 Jahren führt Inge Fuge (78) die Versehrtensportgruppe Kappeln (VSG) als Vorsitzende. 1962 gehörte sie mit ihrem Mann zu den Gründungsmitgliedern. Nun bedankten sich ihre Vereinskameraden mit Blumen, Torte – und einem Live-Bericht für die Sendung „Mein Nachmittag“ direkt aus dem Bewegungsbad der Klinik Schloss Schönhagen. Hier findet seit mehr als 17 Jahren die wöchentliche Wassergymnastik der VSG Kappeln, einer Sparte des TSV Kappeln, statt.

Dass man sie als Vorsitzende vor laufenden Kameras aus dem Wasser bitten würde, um ihr für das langjährige Engagement zu danken, war für die Jubilarin eine Überraschung. „Als ich vor 30 Jahren den Vorsitz übernahm, hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten würden“, so Fuge. Doch es seien immer mehr Mitglieder dazu gekommen. „Wir halten zusammen und ich bin sehr froh, dass wir in dieser tollen Truppe und vor allem hier in der Klinik Schloss Schönhagen schwimmen dürfen.“ Ganz in diesem Sinne wünschte auch die Klinik mit einem kleinen Präsent „Alles Gute und auf die nächsten 17 Jahre“.

Der TV-Beitrag ist unter www.ndr.de/fernsehen/sendungen/mein_nachmittag/Mein-Nachmittag,sendung829634.html zu finden.