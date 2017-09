Blühende Verbindungen : Warten wird zur Entdeckungsreise

vergrößern 1 von 2 Foto: Karkossa-Schwarz 1 von 2

von sks

erstellt am 08.Sep.2017 | 00:00 Uhr

Eckernförde | Eine blau schimmernde Unterwasserwelt erwartet die Fahrgäste seit gestern im Buswartehäuschen in der Sauerstraße. Ein Tümmler hängt in der linken oberen Ecke, Meerjungfrauen und kleine Fische baumeln im Wind, eine große Seeschlange schlängelt sich über den Köpfen der Wartenden durch die Luft. Schaut man genauer hin, entdeckt man, dass alles aus Müll, zum Beispiel leeren Joghurtbechern und Toilettenpapierrollen, besteht. Die Installation unter dem Motto „Müll und Mee(h)r“ stammt von Kindern und Mitarbeitern der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt. Die Kita hat sich erstmalig an der Aktion „Blühende Verbindungen“ von Anke Häußler beteiligt.

Seit 2006 lädt die Gammelbyerin Vereine, Verbände, Institutionen oder Privatpersonen ein, sich an der Aktion zu beteiligen, um mit der Gestaltung von Buswartehäuschen für etwas ein Zeichen zu setzen, Kritik an etwas zu üben oder Kunst im öffentlichen Raum zu fördern. Noch bis zum 17. September dürfen sich Fahrgäste und Passanten an kreativ gestalteten Haltestellen erfreuen. Neben dem Häuschen in der Sauerstraße wurden gestern noch drei weitere im Stadtgebiet fantasievoll gestaltet.

„X in Pink auf Gold“ ist der Titel der kreativen Arbeit des Künstlers Frank Poppner. Der 56-Jährige hat Rück- und Seitenwände des Häuschens in der Riesebyer Straße /Höhe Finanzamt mit einer Goldfolie beklebt. Selbst der Fahrplan steckt jetzt in einem goldenen Kasten. Auch den Mülleimer vor der Haltestelle hat Poppner mit Goldfolie umwickelt. Drei verschieden formatige Foto Art-Arbeiten stechen ins Auge: „X in Pink“, „X in more Pink“ und „X in Pink for trash“ lauten die Titel. „Ich mag Gold“, erklärt der Künstler, „es steht für inneren und äußeren Reichtum.“ Das X steht nicht nur für den bevorstehenden Wahlkampf, sondern für die ständige Wahl, vor der ein Mensch steht: der Kelch der Angst und der Schuld sowie der Kelch der Liebe und des Vertrauens. Bei den Fahrgästen kommt die Installation gut an. So nimmt Ulrich Kalms gern im dekorierten Buswartehäuschen Platz.

„Die blühenden Verbindungen wachsen an diesem Wochenende“, erklärt Häußler. So werden einige Buswartehäuschen heute noch kreativ hergerichtet. Mit elf Haltestellen hat ihre Zahl stark abgenommen. „Die Verbindungen blühen dann auf, wenn die Leute sich Zeit nehmen. Und das am liebsten vor der eigenen Haustür“, sagt Häußler.

Diese Buswartehäuschen sind blühende Verbindungen: Sauerstr.: Kita Villa Kunterbunt „Müll und Mee(h)r“; Riesebyer Str./Havenstein: Birgit Hallstein „Lächle“; Gaehtjestr./Noorstr. : Green Screen „Ohne Haie stirbt das Meer“; Carlshöhe Portal: Elke Widdel; Breslauer Str.: Betreute GS Fritz-Reuter-Schule „Dschungel“; Preusserkaserne: Sebastian Libuda; Riesebyer Str./ Finanzamt: Frank Poppner „X in Pinkauf Gold“; ZOB: Verena Raza+ UTS: Zu Hause in der Welt – Angekommen in Eckernförde“; Reeperbahn Optiker Bode: Sylke Willig „Afghanistan ist sicher?“; Reeperbahn/Schulweg: Das Haus+Awo-Servicehaus „Jung und Alt – Rezepte fürs Leben“; Reeperbahn/Optiker Bode: Tide „Kreativ statt depressiv“; Umlandgemeinden: Lehmsiek, Klein Waabs: Tourismusinfo, Holtsee: Schule am See