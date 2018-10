Brandschutz neugeregelt : Wartehäuschen fürs Gesundheitszentrum

Dörphof bietet zwei Alternativen für Neuregelung des Brandschutzes mit Karby an. Rund 26000 Euro Investition in zwei Buswartehäuschen.

von Dirk Steinmetz

10. Oktober 2018, 14:48 Uhr

Dörphof | Mehr als 1620 Euro will Dörphof nicht für die Tilgung des seit 2013 bis Ende 2017 aufgelaufenen Defizits von rund 68100 Euro aus dem Betrieb des Friedhofs in Karby tragen. Die Gemeindevertretung folgte einstimmig der Empfehlung des Finanzausschusses, wie Bürgermeister Frank Göbel (CDU) auf EZ-Nachfrage informierte. Dörphof setzt auf weitere Verhandlungen mit dem Ziel, einen kostendeckenden Haushalt für den Friedhofsbetrieb zu erhalten. In einem Antrag der Kirchengemeinde war von Dörphof eine Beteiligung von 14 586 Euro erhofft worden. Abgelehnt wurden außerdem ein Vertragsentwurf für das Friedhofskuratorium wie ein vom Kirchengemeinderat vorgelegter Finanzierungsvertragsentwurf für den künftigen Friedhofsbetrieb.

Aufwerten will Dörphof seine örtliche Infrastruktur. So sollen zwei neue Buswartehäuschen errichtet werden. Regionale Schlosser sollen Glas-Metall-Konstruktionen errichten. Eine Haltestelle soll barrierefrei in Dörphof vor dem neuen Gesundheitszentrum gebaut werden. Der Kreis hat bereits signalisiert, einer Verlagerung der bisherigen Haltestelle dorthin zuzustimmen, so Göbel. Die zweite Konstruktion soll etwas kleiner ausgeführt in Schuby errichtet werden. Es wird mit Kosten von rund 21 000 Euro zuzüglich bis zu 5000 Euro für Fundament und Nebenkosten gerechnet.

Beschlüsse und Informationen:

>Dörphof bietet Karby für eine neue Vereinbarung zur Übertragung von Brandschutzaufgaben zwei alternative Versionen für eine Laufzeit von fünf Jahren an. Entweder zahlt Dörphof 2500 Euro im Jahr an Karby, wobei das ermittelte Sachvermögen Dörphofs an der Freiwilligen Feuerwehr Karby-Dörphof von 33 000 Euro als gemeindliche Beteiligung ohne Abschreibung bis Vertragsende bestehen bleibt. Alternativ zahlt Dörphof 1500 Euro im Jahr, gleichzeitig sinkt die gemeindliche Beteiligung Dörphofs im Jahr um 1000 Euro. Es liegt nun an Karby, zu wählen.

> Die Entschädigungssatzung der Gemeinde wurde vereinfacht und das Ergebnis der Kommunalwahl für gültig erklärt.

> Hinsichtlich der Bemühungen des TSV-Karby-Nordschwansen, hinter dem B-Platz möglicherweise eine Trial-Anlage für Motorräder anzulegen, teilte Göbel mit, dass die beteiligten Bürgermeister bei einer Infoveranstaltung bereits ihre Sorgen wegen Lärm- und Abgasemissionen vorgetragen hätten. „Uns schwebt ein anderer Platz dafür vor“, so Göbel, ohne Details bekannt zu geben.

>In seinem Bericht informierte Göbel, dass die Gemeinden Karby, Dörphof, Brodersby und Winnemark mit der Kirchengemeinde Karby über eine Verschiebung deren Kündigung der Trägerschaft der zwei kirchlichen Kitas im Ort verhandeln. Die Rede ist von einem Jahr, in dem die politischen Gemeinden eine Lösung für eine Trägerschaft suchen. Das können entweder ein freier Träger oder die politischen Gemeinden sein, so Göbel. „Eine Trägerschaft über das ZeKiD ist aus meiner Sicht keine Lösung.“ Noch steht ein Beschluss über die Verschiebung aus. Beratungsgrundlage ist nun, dass die Kirchengemeinde die Trägerschaft für das Kita-Jahr 2019/20 doch nicht kündigt, wenn sie sich nur mit fünf Prozent ihrer Kirchensteuerzuweisung an der Finanzierung beteiligt. Die Differenz zum bisher gültigen Vertrag würden die Gemeinden Brodersby, Dörphof, Karby und Winnemark gemäß ihres Verteilungsschlüssels tragen.

> Nach 15 Jahren in der Gemeindevertretung wurde Martin Banck (CDU) verabschiedet.