Pestalozzischule Eckernförde : Wandgemälde „Schwertertanz“ von Käte Lassen steht unter Denkmalschutz

Das Wandgemälde in der Pestalozzischule darf nicht übermalt werden. Das hat jetzt das Amt für Baudenkmalpflege entschieden.

von Arne Peters

18. Juni 2020, 08:20 Uhr

Eckernförde | Die Debatte um das von der Künstlerin Käte Lassen in den 30er-Jahren geschaffene Wandgemälde „Nordischer Schwertertanz“ in der Aula der Pestalozzischule hat ein vorzeitiges Ende gefunden. „Der Denkmalschutz bezieht sich nicht nur auf das Gebäude, sondern auch auf das Innere und besonders auf das Gemälde“, heißt es aus dem Amt für Baudenkmalpflege des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Damit ist ein eventuelles Übermalen vom Tisch.

Das Bild sorgt seit Jahren für Diskussionsstoff. Dabei möchte Schulleiter Holger Bohrmann die Aula schon seit langem renovieren lassen, doch das Gemälde und der zukünftige Umgang damit haben das bisher verhindert. Mit der Stellungnahme des Denkmalamtes ist der Diskurs nun abgekürzt. Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport konnte am Montagabend somit ohne lange Diskussion den Auftrag an die Verwaltung erteilen, zu prüfen, welchen Entscheidungsspielraum die lokale Politik in diesem Fall noch hat. Und: wie die Aula möglichst bald renoviert werden kann.

Das Gemälde entstand bei der Neugestaltung der Aula des damaligen Jungengymnasiums in den 30er-Jahren. 1936 vom Schulleiter und NSDAP-Mitglied Georg Schaub in Auftrag gegeben, entschied sich Käte Lassen bei dem Gemälde an der Stirnseite für eine Kulthandlung, wie sie der römische Historiker Tacitus in seiner „Germania“ beschreibt (98 n. Chr.).

Zusammen mit weiteren künstlerischen Elementen wie der Kassettendecke und Glaskunst in den Fenstern wurde das Gemälde 1939 eingeweiht, wozu Schulleiter Georg Schaub das Bild nach nationalsozialistischer Ideologie interpretierte. Später gab es Kritik an der Künstlerin, die in die Nähe der Nazis gerückt wurde – tatsächlich hat sich Käte Lassen nie öffentlich zu deren Ideologie geäußert. Sie als Nazi-Künstlerin zu bezeichnen, ist laut Museumsleiterin Dorothee Bieske nicht gerechtfertigt.

Nach dem Krieg ordnete die britische Militärregierung an, das Bild als Ausdruck nationalsozialistischer Propaganda zu übermalen. Erst in den 80er-Jahren wurde das mittlerweile stark verblasste Gemälde wieder freigelegt und mit einem Vorhang verhüllt.

Bei der Käte-Lassen-Ausstellung im Jahr 2017 zeichnete sich unter den Besuchern ein deutliches Bild ab, wie zukünftig mit dem Gemälde umgegangen werden sollte: Es wurde als Zeitdokument gesehen, das nicht wieder verhängt werden sollte. Stattdessen sprachen sich viele für eine leichte Renovierung und das Aufhängen einer Tafel mit einem Erläuterungstext aus – und für die Freilegung des Käte-Lassen-Gemäldes mit Möwenmotiven auf der gegenüberliegenden Seite.