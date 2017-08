Seniorenwoche : Vorreiter mit Neid-Potenzial

vergrößern 1 von 1 Foto: querhammer 1 von 1

Gestern Vormittag eröffnete der Vorsitzende des Gettorfer Seniorenbeirates, Gerd Finke, in Anwesenheit von Amtsdirektor Matthias Meins, Bürgermeister Jürgen Baasch und Vertretern des Kreisseniorenbeirates die Gettorfer Kulturelle Erlebniswoche der Senioren in Gettorf.

Bürgermeister Jürgen Baasch überbrachte die Grüße der Gemeindevertretung. Er würdigte das Engagement des Seniorenbeirates und dankte ihm für seine Arbeit. Baasch hatte zudem einen Hinweis im Gepäck: „Die Veranstaltungen sind für alle Bürger offen und können keineswegs nur von Senioren besucht werden.“ Den vom Seniorenbeirat organisierten Auftritt des Leipziger Kabaretts „Die Pfeffermühle“ am Freitag, 18. August, bezeichnete er als Höhepunkt für die Gemeinde Gettorf. Karten gibt es für die Veranstaltung mit dem Titel „Desaster“ jedoch nicht mehr, teilte Gerd Finke der EZ mit. Er ist auch aus finanzieller Sicht sehr erfreut über die Resonanz: „Wir haben die Eintrittspreise so kalkuliert, dass wir alle 200 Karten verkaufen mussten.“

Amtsdirektor Matthias Meins bezeichnete den Übergang des Vorsitzes des Seniorenbeirates von Prof. Dr. Roland Lauterbach auf Gerd Finke als gelungen. Und er verwies auf die Vorbildwirkung des Gettorfer Seniorenbeirates. „Er war der erste im Amt Dänischer Wohld und hat Schule gemacht“, so Meins. Inzwischen hätten auch die Gemeinden Neuwittenbek und Osdorf einen Seniorenbeirat gewählt. Im Hinblick auf dessen Arbeit sagte der Amtsdirektor: „Danke, dass Sie das für Gettorf ermöglichen.“

Uwe Hartwig, stellvertretender Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates, überbrachte eine kleine finanzielle Unterstützung für die Seniorenwoche. Er sagte: „Ich beglückwünsche die Gemeinde und das Amt zu diesem Seniorenbeirat.“ Andere würden schon gelegentlich etwas neidisch nach Gettorf blicken.

Ein anspruchsvolles Programm braucht aber viele Hände, die mit anfassen. Davon könnte auch der Gettorfer Seniorenbeirat noch ein paar mehr gebrauchen. Die Mitglieder freuen sich auf neue Mitstreiter. Gewählt wird der Seniorenbeirat übrigens alle drei Jahre, das nächste Mal in zwei Jahren. Bis dahin können aber auch ohne Mandat Aufgaben übernommen werden.

Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung stellten sich die Beiratsmitglieder in der Fußgängerzone an einem Info-Stand den Fragen und Anregungen der Bürger. Eine der ersten Gesprächspartnerinnen war Heide Figueroa. 1980 kam sie aus Chile, wo sie lange gelebt hatte, zurück nach Deutschland, zunächst nach Frankfurt am Main. Seit vier Wochen ist sie Gettorferin.

von sim

erstellt am 16.Aug.2017 | 07:14 Uhr