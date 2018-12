Premiere: Tanz um den Tannenbaum : Vorfreude auf „god jul“

Der Sydslesvigsk Forening Eckernförde hat am Freitag erstmals zum öffentlichen Tanz um den Weihnachtsbaum eingeladen. Rund 80 Erwachsene und Kinder tanzten und sangen trotz Regen und Wind.

Eine Premiere feierte der Sydslesvigsk Forening (SSF) Eckernförde am Freitagnachmittag: Erstmals hatte der Verein zum Tanzen und Singen um den Weihnachtsbaum eingeladen. Trotz Regen und Wind folgten nach Auskunft des Vorsitzenden Fred Witt rund 80 Erwachsene, Jugendliche und Kinder der Einladung auf den Rathausmarkt. Unter der Leitung von Gitte Hougaard-Werner wurden mehrere Weihnachtslieder auf Dänisch und Deutsch gesungen, darunter „Rudolf, med den røde tud“ (Rudolf, das kleine Rentier), „Bjœldeklang“ (Jinglebells) und „Glade jul, dejlige jul“ (Stille Nacht, heilige Nacht). Schülerinnen der Dänischen Schule Elsdorf-Westermühlen traten in weißen Gewändern auf und sangen das Lied der Santa Lucia. In Dänemark ist das öffentliche Tanzen und Singen um den Weihnachtsbaum in einigen Orten Tradition, so Witt. Auch im nächsten Jahr möchte der SSF Eckernförde diese Veranstaltung erneut anbieten und lädt alle ein, dann mit um den Weihnachtsbaum zu tanzen.