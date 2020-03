Corona-Virus : Vorbereitung auf das Virus in Eckernförde

Es gibt erste Infektionsfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

von Arne Peters

11. März 2020, 17:33 Uhr

Eckernförde | Das Corona-Virus ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde angekommen: Ein Schüler des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Rendsburg, der in Kiel wohnt, wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Zudem gab die Kreisverwaltung gestern bekannt, dass sich ein 50-jähriger Mann infiziert hat. Aus Datenschutzgründen geben die Behörden nicht bekannt, woher genau die Erkrankten stammen. Der 50-Jährige könnte also sowohl aus Hanerau-Hademarschen als auch aus Eckernförde oder Rendsburg kommen.

An der Imland-Klinik Eckernförde werden zur Sicherheit alle Influenza-Patienten auch auf das Coronavirus getestet. Hier werden Isolationszimmer für den Fall einer bestätigten Erkrankung vorgehalten. Eine häusliche Quarantäne kann nur vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Wie schon in privaten Arztpraxen geschehen, so hat auch die Imland-Klinik Diebstähle von Desinfektionsmitteln zu verzeichnen. Nach Angaben der Klinik sind überwiegend die Waschräume sowie der Eingangsbereich betroffen. „Das zuständige Personal aus dem Bereich der Hauswirtschaft beaufsichtigt nun besonders ihre Reinigungswagen und ist insgesamt sehr aufmerksam“, so Pressesprecherin Christine Kunkis.

Während die Klinik auf Fälle von Corona-Erkrankungen vorbereitet ist, stellen sich auch die Betreiber von Senioreneinrichtungen auf einen möglichen Ausbruch des Virus ein. Sie haben dabei ein besonderes Problem: Die Pflegekräfte werden dringend gebraucht. Sie können bei einem Ausbruch des Virus im Pflegeheim nicht für zwei Wochen unter häusliche Quarantäne gestellt werden. Sven Roßmann, Personalvorstand der Stiftung Diakoniewerk Kropp, zu der auch die Einrichtungen des St.-Martin-Altenhilfe-Diakonie-Zentrums gehören, erklärt, dass es einen umfangreichen Katalog an Verfahrensanweisungen für den Fall einer Corona-Erkrankung eines Bewohners gibt. Unter anderem soll der Bewohner schnellstmöglich in das nächstgelegene Krankenhaus verlegt werden und die Senioreneinrichtung gesperrt werden. „Alle Bewohner und Mitarbeiter verbleiben bis auf Weiteres in diesem Haus“, heißt es dort. Diskutiert werde aber auch über eine „Teilquarantäne“: Die Pflegekräfte könnten in dem Fall der Infizierung eines Bewohners zwischen der Pflegeeinrichtung und ihren Wohnungen pendeln, ohne Kontakt zu weiteren Personen zu haben.

Noch enger als in einem Seniorenheim leben die Besatzungen der in Eckernförde stationierten U-Boote zusammen. Hier gibt es allerdings noch keine durch SARS-CoV-2 bedingten Erkrankungen. Allgemein findet eine enge Absprache des Geschwaders mit dem Sanitätsdienst statt. Es gibt auch hier die Möglichkeit der getrennten Unterbringung in regionalen Sanitätseinrichtungen. Dafür steht auch ein Gebäude im Marinestützpunkt bereit.