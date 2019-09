Nacht der Wissenschaft in Eckernförde : Von virtuellen Welten, Ostsee und ihren Bewohnern Seestern, Krabbe und Co

Am Hafen und im Ostsee-Info-Center herrschte am Freitag vom Nachmittag bis in die Abenstunden hinein reger Betrieb.

29. September 2019, 17:39 Uhr

Eckernförde | Die Nacht der Wissenschaft bot am Freitag zwischen Hafenspitze und Ostsee-Info-Center ein großes Angebot von Vorträgen und Demonstrationen für die ganze Familie, von theoretisch bis praktisch: mit Seestern- und Krebs-Anfassen über Flunder- und Schollenstreicheln bis zu Mitmach-Experimenten im virtuellen Raum mit 3-D-Brillen und Kopfhörern. Insgesamt 23 verschiedene Themen vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend umfasste das Angebot.

Man konnte sich mit aktueller Wissenschaft und Forschung auseinander setzen und kennen lernen, woran in den Wissenschaftszentren der Republik gearbeitet wird. Sieben Stunden voller Abwechslung mit gewichtigen Inhalten auf dem Forschungsschiff Littorina, im InnoTruck und im Ostsee-Info-Center. Es gab Einblicke in die Zukunft der Forschung, der Ostsee und letztlich der Menschheit.

Ein erkenntnisreicher Nachmittag, an dem auch klar wurde, in welch schnelllebiger Zeit die Menschheit zurzeit lebt. Glaubte noch Gottlieb Daimler 1901, dass „die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen eine Million nicht überschreiten wird – allein schon aus Mangel an Chauffeuren“ – sind wir eines anderen belehrt worden: Er lag total daneben. Wie auch 1909 Orville Wright, der 1903 den ersten Motorflug absolviert hatte. Noch 1943 war der IBM-Chef Thomas Watson davon überzeugt, dass es weltweit nur einen Bedarf an vielleicht fünf Computern gäbe. Auch daneben, wie Ian Sharp, der 1979 E-Mails für ein Produkt hielt, das man absolut nicht verkaufen könne und Bill Gates, der vor nicht einmal einem Jahrzehnt (2010) davon überzeugt war: „Aus dem iPad wird nichts, Netbooks gehört die Zukunft“.

Alles Beispiele, dass sich die Verbreitung von technisch-wissenschaftlichen Entwicklungen nicht voraussagen lässt. Umso mehr gab es im InnoTruck der Bundesregierung Entwicklungen im Laborstadium zu bestaunen und eigene Erfahrungen zu sammeln: Vom selbst lernenden Roboter, der kleine Platinen sicher greifen und umsortieren kann; Medizintechnik, die ohne Einmal-Spritzen auskommt oder in der oberen Etage in einer virtuellen Welt, in der man die Verbindung zur realen Welt total vergaß und sich stolpernd neu orientieren musste. Blicke in eine Zukunft, die für alle neu sein wird.

Es gibt aber auch heute schon praktikable Entwicklungen im medizinischen und im Umwelt-Bereich. Dazu gehört die „sense:box home“, eine mobile Station, mit der Umweltdaten erfasst und Umweltphänomene gemessen werden können. Wer sich anlässlich kommender Batterie-Autos Gedanken über ihre zurzeit noch viel zu geringe Reichweite machte, wurde beruhigt: Ein Schaukasten zeigte neue Materialen für leichtere Autos, die mit Wasserstoff als Energieträger fahren oder ab 2020 mit weiter entwickelten Lithium-Schwefel-Zellen 400 Kilometer schaffen. Mit Lithium-Luft-Zellen ist eine Reichweite bis zu 800 Kilometern (wohl erst ab 2030) möglich. Wer hat die Unterwasser-Messstation Bookniseck geklaut?“ war Hauptthema auf dem Forschungsschiff Littorina. Man weiß es bis heute nicht. „Wahrscheinlich wurde sie von einem illegal genutzten Schleppnetz mitgerissen“ erklärte Jan Steffen auf dem Schiff. „Das Bild eines zerfetzten Kabels in 14,5 Metern Tiefe belegt es. Kupfer- und Eisendiebe waren es wohl nicht!“ Der Schaden ist groß – nicht nur wegen der teuren Spezial-Messgeräte und des fehlenden gelben Gestells. Auch wird damit eine seit 1957 bestehende Messreihe im Sperrgebiet Booknis Eck unterbrochen. Die Station diente drei Jahre lang bis zu ihrem Verschwinden zur Erfassung der Wasserqualität. Gemessen wurden unter anderem Nährstoffe, Sauerstoffgehalt, Temperaturverläufe und die Erwärmung der Ostsee in den vergangenen 100 Jahren: 1,5 Grad plus. Erst durch den Bau von Kläranlagen in den 1980er-Jahren wurde die Überdüngung der Ostsee deutlich niedriger. Dennoch gibt es keine Entwarnung. „ Der Kohlenstoffdioxid-Gehalt muss geringer werden. Zu viel davon ist Auslöser für gefährliche Entwicklungen!“, erklärte Prof Dr. Hermann Bange in seinem Vortrag im Ostsee-Informations-Center. „Allmählich geht dem Meer die Luft aus! Die Ostsee ist in einem bedenklichen Zustand.“ In sauerstoffarmen Todeszonen im Küstenbereich sterben Fische. Besonders viele sind es zurzeit. „Auch wenn es seit den 1980er-Jahren Verbesserungen gibt, reichen sie nicht aus. Die globale Erwärmung wirkt sich so aus, dass Wasserschichten unterschiedlicher Temperaturen sich noch weniger mischen. Das ist ein Grundproblem der Ostsee.“ Absoluter Hit zum Schluss des ereignisreichen Tages war „Nachts im Museum“: eine Führung der besonderen Art, mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmern wie angemeldet. Spannende Erfahrungen und Erkenntnisse ohne nasse Füße, ein Trockenkurs Ostsee mit Geschichten vom Strand, mit Salzwasservergleich von Ostsee und Nordsee, Sturmfluten, dem Badewanneneffekt der Ostsee als Binnenmeer, Seegras, Blasentang, Muscheln, Plattfischentwicklung und -fütterung mit ausführlicher Seestern-, Krebs- und Krabbenkunde. Über eine Stunde Wissens-Tiefgang um das Fühlbecken mit . Eine „Raubtierfütterung“ der besonderen Art mit OIC-Mitarbeiterin Ulla Grebe-Schmitz – erstaunlich, wie schnell die Fische auf das gerade ins Wasser gegebene Futter reagierten. Blitzschnell schnappten sie zu.

Bis in den Abend hinein gab es auf einer großen Leinwand am Hafen ausgewählte Green Screen-Filme zu sehen, die alle das Thema Meer zum Inhalt hatten. Alle Angebote waren kostenlos.