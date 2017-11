Notfall : Von Sturm Christian gelernt

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Dirk Steinmetz

erstellt am 11.Nov.2017 | 06:30 Uhr

Eckernförde | Funkausfall, ein überlaufender Notruf, nicht erreichbare Feuerwehren und unterschiedliche Arbeitsweisen – die Auswirkungen des Orkans Christian im Jahr 2013 waren groß, sie offenbarten für die Amtsfeuerwehr Schlei-Ostsee akuten Handlungsbedarf. Donnerstagabend stellte Amtswehrführer Jens Reinhold mit Mitgliedern der neuen zwölfköpfigen Einsatzgruppe die neue Abschnittsführungsstelle (AFüSt) in der Amtsverwaltung im Holm 13 vor.

„Der Hauptgrund war die fehlende Erreichbarkeit“, sagte Reinhold und erinnerte daran, dass durch den Ausfall von Strom und Funk durch den Sturm der Amtswehrführung der Überblick fehlte und auch untereinander die Kommunikation zur Leitstelle und zum Kreis sehr eingeschränkt war. „Daraus haben wir gelernt“, betonte Reinhold und stellte zahlreichen Bürgermeistern des Amtes die neue AFüSt vor.

Die AFüSt wird nur in einer Ausnahmelage nach der Erstalarmierung durch die Integrierte Rettungsleitstelle Kiel (IRLS) aktiv. „Und sie soll nur führen, die Wehren aber nicht leiten“. Die Wehren handeln vor Ort nach eigener Beurteilung.

Kernzelle der neuen Abschnittsführungsstelle ist der Lage-Raum im Sitzungszimmer der Verwaltung. Dort hängt eine zwei mal zwei Meter große Karte des Amtsgebietes, „auf der auch kleine Straßen und Siedlungen vermerkt sind“, hob Reinhold die Bedeutung der Karte hervor. Mit Magnetschildern werden alle Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren in den 19 Gemeinden dargestellt. Die Führung der Einsatzkräfte erfolgt mit der höchsten Priorität zum Retten von Menschen in Gefahr.

In einem Szenario spielten die Einsatzkräfte einen möglichen Ablauf nach. Dabei laufen über Alarmfaxe (Ein- und Ausgang getrennt) Alarme ein. An einem Board werden diese chronologisch notiert. Zugleich wird das entsprechende Einsatzfahrzeug der ausrückenden Feuerwehr auf einem weiteren Board dem Einsatzauftrag zugeordnet. Auf der Lagekarte markierte Sarah Thordsen, Mitglied der Einsatzgruppe, den Einsatzort mit der laufenden Einsatznummer und einem Pfeil. Wurde der Einsatz abgeschlossen, wurden Fahrzeugschild und Einsatz-Markierung wieder entfernt. Maßgeblich unterstützt wird die neue Funk-Kommunikation durch den neuen Digitalfunk. Er ermöglicht die Bildung von Funkgruppen und vereinfacht die Verbindung, erklärte Reinhold. Im Haushalt 2017 sind rund 28 000 Euro für die AFüSt eingestellt.

Ein wichtiger Bestandteil der AFüSt ist das im Vorjahr angeschaffte mobile Notstromaggregat. Dies wurde in Partnerschaft mit den Stadtwerken Eckernförde erworben, wofür Reinhold und auch Amtsdirektor Gunnar Bock Dietmar Steffens, Geschäftsführer der Stadtwerke, dankte. „Und wenn alle Stricke reißen, dann werden wir auch Melder zu den Gerätehäusern schicken“, machte Reinhold deutlich, wie wichtig der Informationsaustausch ist.

Vor der Tür hatten die Stadtwerke das Aggregat mit 90/100 kVA in Betrieb gesetzt. In Ausnahmelage und bei Stromausfall gewährleistet es, dass das Amt, vor allem die AFüSt, Strom bekommt. Das Gerät nutzen die Stadtwerke für Veranstaltungen, beispielsweise Konzerte am Südstrand. Auch Feuerwehren können es ausleihen.