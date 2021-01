Eckernförde : Von Hund totgebissen: Viel Anteilnahme und eine Spendenaktion für Kater Djadi

Der Kater von Leon Fillmer wurde von einem an der Leine geführten Hund totgebissen. Dr. Reinhard Jentzsch ruft jetzt zu Spenden auf.

von Arne Peters

15. Januar 2021, 14:07 Uhr

Eckernförde | Die Geschichte des von einem Hund getöteten Katers „Djadi“ hat viel Anteilnahme unter unseren Lesern ausgelöst. Das frei laufende Haustier von Leon Fillmer wurde im November von einem an der Leine geführten Hund getötet, der Hundebesitzer ging nach dem Vorfall weiter, ohne ihn zu melden.

Gleich mehrere Leser haben sich gemeldet und angeboten, Leon Fillmer zur Begleichung der Tierarztrechnung – immerhin 3000 Euro – einen finanziellen Betrag zukommen zu lassen. Unter ihnen ist auch der Eckernförder Zahnarzt Dr. Reinhard Jentzsch, der zudem eine Spendenaktion gestartet hat. Wer zum Auffangen der finanziellen Kosten für die Not-Operation beitragen möchte, kann in seiner Praxis am Mühlenberg einen Obolus in ein Sparschwein stecken oder auf ein eigens dafür eingerichtetes Spendenkonto einzahlen.

Kater Djadi war am Abend des 16. November unter freiem Himmel im Theodor-Storm-Weg unterwegs, als ein Spaziergänger mit seinem Hund an der Leine vorbeikam. Die Tiere kämpften miteinander, anschließend ging der Hundehalter weiter, der Kater verkroch sich. Erst drei Stunden später rief Leon Fillmer nach seiner Katze, woraufhin sie aus einem Gebüsch gekrochen kam – mit Bisswunden, gebrochenem Kiefer und Brustbein und gerissenem Zwerchfell. Die Not-OP beim Tierarzt half nicht. Djadi starb einige Tage später an Blutvergiftung und Bauchfellentzündung. Den Vorfall hat eine Nachbarin beobachtet, aber nicht gedacht, dass es so schlimm sein würde. „Doch der Hundehalter muss es besser gewusst haben, denn der Hund muss Blut an der Schnauze gehabt haben“, so Leon Fillmer. Seiner Meinung nach hätte er bei einem Haus in der Nachbarschaft oder einem Tierarzt den Vorfall melden müssen. „Dann hätte ich Djadi vielleicht drei Stunden früher gefunden, und er hätte eine bessere Überlebenschance gehabt.“ Zudem hätte die Hundeversicherung für die Kosten aufkommen müssen.

Der 21-jährige Tiefbaufacharbeiter und seine Familie hoffen, den Hundehalter noch ausfindig machen zu können. Flugblätter haben sie in der Nachbarschaft ausgehängt. „Auf einem bestimmten Weg sind sie alle schon nach kurzer Zeit abgerissen worden. Das könnte der Spazierweg des Hundehalters sein“, so die Vermutung.

Dass eine Spendenaktion das Tier nicht wieder lebendig macht, ist Reinhard Jentzsch bewusst. „Es geht mehr um die gezeigte Anteilnahme.“ Das Verhalten des Hundehalters empfindet er als skandalös. „Jeder Hundehalter hat eine Haftpflichtversicherung, die in so einem Fall eintritt.“ Das Geld solle zumindest die finanzielle Belastung etwas lindern.

Das war eigentlich gar nicht Leon Fillmers Intention: „Ich wollte nur daruf aufmerksam machen, dass man in so einem Fall Bescheid geben sollte.“ Dennoch dankt er und verspricht, das Geld einer lokalen Tierschutzorganisation zukommen zu lassen, sollte sich der Hundehalter doch noch melden und die Kosten übernehmen.

Reinhard Jentzsch will sich nicht nur selbst an den Spenden beteiligen, sondern auch sein Team. Und auch weitere Spender haben sich schon gemeldet. Der Künstler Joachim Hendrich aus Hütten hat seinen eigenen Weg gewählt, um sein Mitgefühl auszudrücken. Er hat für Leon Fillmer ein Bild von Djadi gemalt.

>Wer spenden möchte, kann das in der Zahnarztpraxis Dr. Jentzsch am Mühlenberg 10 machen oder einen Betrag auf folgendes extra eingerichtetes Konto der Förde Sparkasse überweisen: IBAN: DE35 2105 0170 1003 9394 42