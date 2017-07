Von der Schulbank ins Kaufhaus Mohr

vergrößern 1 von 1 Foto: karkossa-schwarz 1 von 1

Was für junge Berufstätige im 21. Jahrhundert wie ein Märchen aus alten Zeiten klingt, ist für Christa Weber Realität: Die Windebyerin feiert heute ihr 40-jähriges Arbeitsjubiläum als Verkäuferin in dem Eckernförder Traditionskaufhaus Mohr. Als 15-Jährige begann die Windebyerin eine Ausbildung beim damaligen Chef Bodo Mohr und arbeitet heute unter der Chefin Silke Mohr. „Ich kam in die Abteilung Aussteuer/Gardinen“, erinnert sich die Jubilarin, deren Berufsleben eng mit der Geschichte und dem Wandel des Familienbetriebes verknüpft ist.

„Anfangs hatten wir jedes Jahr ab April bis zu Saisonende eine Campingabteilung. Da wurde die Herrenabteilung verkleinert und Platz geschaffen. Wir haben alles verkauft, von Angelzubehör über Zelte bis zu Schlauchbooten“, erzählt die 55-Jährige. Diese Zeit ist Christa Weber stark in Erinnerung geblieben. „Wir hatten viele Dauercamper als Stammkunden, da gab es immer viel zu erzählen.“ Durch die umfangreichen Umräumaktionen seien es zwar äußerst arbeitsreiche Phasen gewesen, bei denen sie aber immer Spaß gehabt habe, so Weber. 1995, kurz vor dem großen Umbau , wurde diese Abteilung aufgegeben. Außer in der Campingabteilung war sie in der Herrenabteilung tätig. Diese wurde vor fünf Jahren aufgelöst, so dass Christa Weber seitdem ausschließlich Damen bedient. Unter diesen hat sie auch Kundinnen, die ihre individuelle Beratung schätzen und gerne wiederkommen, so wie Heidrun König, die sich beim Kauf einer Hose beraten lässt. Oder Stammkundin Inge Wegner, die sich auf einen Espresso eine kurze Pause im Kaufhaus Mohr gönnt. Durch ihre langjährige Erfahrung kennt Christa Weber, die in ihrer Freizeit und manchmal auch in der Mittagspause gerne Strümpfe strickt, das unterschiedliche Kaufverhalten von Frau und Mann: „Die Männer sind entscheidungsfreudiger. Die meisten probieren höchstens zwei Teile an, die am besten gleich passen müssen.“ Frauen nähmen sich viel mehr Zeit und schätzten die persönliche Beratung. Eigentlich hat Weber vor 40 Jahren eine Ausbildung als Bürokauffrau machen wollen, aber sie bekam in dem Bereich keine Lehrstelle. Rückblickend sagt sie: „Ich bereue nichts. Es hat mir die ganzen Jahre über Spaß gemacht.“