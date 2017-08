Green SCreen : Von der Ostsee in den Dschungel

vergrößern 1 von 6 1 von 6









Es sind Bilder, die noch nie zuvor auf Zelluloid gebannt wurden: Ein Jaguar schleicht sich an seine Beute im Fluss an, springt ins Wasser und kommt nach kurzem Kampf wieder ans Ufer. Im Maul: einen ausgewachsenen Kaiman. Das war nur eine von vielen spektakulären Aufnahmen, die die 280 Zuschauer am Mittwochabend im Carls zu sehen bekamen.

Erneut hatten das Internationale Naturfilmfestival Green Screen und die Eckernförder Zeitung zur sh:z-Tournee eingeladen. Einen Monat lang werden an 14 Standorten des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) drei Filme gezeigt, die von einer Fachjury für den vom sh:z gestifteten Publikumspreis ausgewählt wurden. Bis zu 3000 Zuschauer stimmen dabei landesweit über ihren Favoriten ab. Wer am Ende die Nase vorn hat, wird erst bei der Preisverleihung am 16. September in der Stadthalle bekanntgegeben.

Die Filme waren zwar unterschiedlich, eines hatten sie jedoch gemeinsam: atemberaubende Nahaufnahmen aus bislang verborgenen Welten. „Terra X – Eine Erde, viele Welten“ von BBC-Urgestein Mike Gunton mit dem Thema „Dschungel“ schildert zum Beispiel das Leben einiger Tiere in verschiedenen Regenwäldern der Erde. Ein faszinierender Lebensraum: Er deckt weniger als sechs Prozent unseres Planeten ab, erzeugt aber ein Fünftel des weltweiten Regenfalls und beherbergt die weltweit größte Artenvielfalt. Als besonders kurios kommt in dem Film der „gefiederte Balztänzer“, ein Vogel aus West-Papua daher, der zur Brautwerbung eine „Arena“ mit einer Stange in der Mitte vorbereitet, in der er sein prächtiges Gefieder zur Schau stellt.

Deutlich kälter geht es in „Wilde Ostsee – Von Finnland bis Schweden“ von Christoph Hauschild zu. Hier tauchen Ringelrobben bis zu 300 Meter tief und schützen sich Fischotter mit 50 000 Haaren pro Quadratzentimeter Haut. An Land lebt eines der seltensten Tiere Europas: die „Fliegende Flugmaus“, die wie ein Eichhörnchen aussieht, aber bis zu 35 Meter weit von Baum zu Baum gleiten kann.

Wild geht es auch in Deutschland zu, zum Beispiel bei „Biene Majas wilden Schwestern“. Der Film von Mehrfach-Preisträger Jan Haft zeigt Einblicke in die Welt der Insekten, die dem Menschen gar nicht auffallen, die aber für ihn von existenzieller Bedeutung sind. Ob Fransenschmal- oder Schneckenhausbiene – sie alle sind für die Bestäubung der Pflanzen extrem wichtig und überraschen mit trickreichen Überlebenstechniken. Der monetäre Wert des Bestäubens durch Insekten wird von Fachleuten auf 14 Milliarden Euro geschätzt – der größte teil davon geht auf die Wildbienen zurück.

Drei Filme, dreimal die Wahl – am Ende des Abends konnten die Zuschauer darüber abstimmen, welcher Film ihnen am besten gefallen hat, und so über die Vergabe des Publikumspreises mitbestimmen.

Mit dabei waren auch Stephanie Grimm und Ehemann Thomas Nolde sowie Sohn Jacob Grimm. „Wir waren schon bei Green Screen dabei, als unsere Kinder noch im Grundschulalter waren“, erzählte Stephanie Grimm. Der erste Film, den sie gesehen haben, handelte von Nord- und Ostsee und inspirierte sie sogar zu einem Gotland-Urlaub. Eine Anregung hatte die Familie: „Nächstes Jahr wünschen wir uns einen Film von Herbert Ostwald. Er macht so tolle Filme, ist aber bisher immer leer ausgegangen.“

Auch Carola Pries, Anette Methmann und Elke Störmer bekannten sich als Green-Screen-Fans. Für sie ist die sh:z-Tournee stets der Auftakt zum Naturfilmfestival.

von Arne Peters

erstellt am 18.Aug.2017 | 05:57 Uhr