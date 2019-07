Handwerkskunst der Wikinger Eckernförde : Vom Schmieden der Messer bis zum nordischen Puppentheater

Im Dorf und auf dem Kultplatz präsentierten Handwerksmeister, Puppenspieler und Gaukler von Freitag bis Sonntag ein Programm für die ganze Familie.

14. Juli 2019, 16:11 Uhr

Eckernförde | Durch den Überfall der Nordmänner verwandelte sich der Südstrand in ein frühmittelalterliches Wikingerdorf. Neben spektakulären Kämpfen und lustigen Gaukeleien gab es ein vielfältiges, familienfreundliches Angebot auf dem Kultplatz, wo die Gaukler das Publikum zum Staunen brachten und sich die Handwerksstätten der Meister befanden. So wie die von Metallgestalter Niels Bargheer, der seine Schmiedekunst vorführte. Bei ihm konnten Gäste selbstgemachte Messer kaufen. Aber auch Felle und Schmuck im Wikingerstil waren bei zahlreichen Handwerkern zu bestaunen – letzteres auch selber herzustellen.

Für ein buntes Kinderprogramm sorgten im Wikingerdorf die Puppenspieler Sonja und Lars Jensen, die mit ihrem Schauspiel den kleinen Gästen einen ersten spannenden Einstieg in die nordische Mythologie lieferten. Kinder konnten außerdem an verschiedenen Ständen Bogenschießen, Äpfel stechen oder Bernstein schleifen. Wer seinen Mut unter Beweis stellen wollte, konnte dies beim „Treff der Tapferen“ tun und sich mit verbundenen Augen vor eine Zielscheibe stellen, wo links und rechts die Äxte einschlugen. Der Witz bei der Sache: Die Äxte wurden gar nicht wirklich geworfen, sondern von einem Helfer ins Holz geschlagen. Der mutige Blinde an der Zielscheibe ahnte davon natürlich nichts. Spektakulär gingen derFreitag- und Sonnabendabend zu Ende. Die Gruppe „Lunatix“ zeigte auf der Bühne eine atemberaubende Feuershow, und Gaukler „Arne Feuerschlund“ (Arne Lifson aus Rostock) brachte mit seinen wilden Kunststücken und lustigen Einlagen das Publikum zum Lachen. Für musikalische Unterhaltung sorgten an allen drei Tagen diverse Bands, wie „Tears for Beers“, „The Nuthouse Flowers“ und “The Sally Gardens“ für die passende Stimmung .