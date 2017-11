Hilfstransport nach Polen : Voller Lastzug mit Paketen

vergrößern 1 von 3 Foto: privat 1 von 3

von Achim Messerschmidt

erstellt am 17.Nov.2017 | 06:22 Uhr

Fleckeby | Seit acht Jahren sind die Hilfstransporte nach Polen ein wichtiges Projekt des DRK-Ortsvereins Fleckeby und Umgebung. In diesem Jahr stellte sich die Aktion allerdings sehr schwierig dar, teilte Dr. Wilfried Groß, Organisator der Transporte, mit. „Zwar füllte sich das Lager bei der Bundeswehr in Kropp sehr gut mit Sachspenden, aber Geldspenden blieben aus“, berichtete er. Erst kurzfristig war die Tour dann gesichert. Deshalb konnte der DRK-Landesverband nur für wenige Tage einen Lkw zur Verfügung stellen, so dass nicht wie bisher Masuren Ziel der Hilfe war, sondern die Kleinstadt Drawno, das ehemalige Neuwedell in Pommern. Die ländlich geprägte Region etwa 100 Kilometer östlich von Stettin ist dünn besiedelt und arm an Industrie. „Arbeit gibt es kaum“, so Groß, und die Bedürftigkeit zeige sich in dem grauen und ärmlichen Charakter der Ortschaften. Viele Menschen müssten im westlichen Ausland nach Verdienstmöglichkeiten suchen.

Der viertägige Transport mit einem 16-Tonnen Lkw und einem Pkw mit Anhänger wurde von Günther Taubert, Dieter Naeve, Jochen Bolz und Dr. Wilfried Groß begleitet. Unterstützt von Helfern vor Ort konnte das Team einen Raum der Kirchengemeinde mit rund 450 Kartons und Säcken der Hilfsgüterladung füllen. Überbracht wurde gute Winterbekleidung, 2,6 Tonnen an Erwachsenenbekleidung und -schuhen. Besonders wichtig, die große Menge von 1000 Kilogramm Kinderbekleidung sowie Spielzeug ebenso wie 500 Kilogramm an Bettwäsche. Und für den medizinischen Bereich gehörten ein elektrisches Krankenbett, 20 Rollstühle und Rollatoren, Toilettenstühle, Gehhilfen sowie Inkontinenzartikel zum Transport.

Die Caritas Sozialstation kann die Hilfsgüter an Menschen in Drawno und in die Dörfer der Umgebung weiterleiten. Die Frauen der Sozialstation drückten ihre große Dankbarkeit für die Unterstützung aus und versicherten, dass mit den Sachen große Hilfe geleistet werden kann. „Der Unterstützungsbedarf ist so groß, dass alles innerhalb einer Woche verteilt sein wird“, sagte Groß. Diese Erfahrung habe man schon schon vor einem Jahr gemacht, als der Sozialstation erstmals geholfen wurde. „Vorher hatte es in Drawno noch nie eine derartige Unterstützung gegeben.“

Die Transportmannschaft konnte sich, zufrieden über eine erfolgreiche Hilfsaktion des DRK-Ortsvereins, auf den Heimweg machen, nachdem noch Gelegenheit blieb, die Gegend um Drawno zu erkunden.

Der DRK-Ortsverein möchte das ehrenamtliche Hilfsprojekt auch im nächsten Jahr weiterführen. Neue Sachspenden sind schon wieder eingetroffen oder angekündigt. Für Geldspenden zur Fahrtfinanzierung, um die dringend gebeten wird, steht folgendes Spendenkonto zur Verfügung: DRK-Ortsverein Fleckeby und Umgebung IBAN DE04 2105 0170 1400 1303 89.