Oldtimerfreunde in Aktion : Voller Einsatz für historische Schlepper

Osterby | Bei strahlendem Sonnenschein hatten die „Oldtimerfreunde rund um Eckernförde“ am Sonntagvormittag zu ihrem Oldtimer-Pflügen eingeladen. An die 40 Besitzer mit historischen Traktoren waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich auf dem Acker nahe Osterby eingefunden. Seit knapp zehn Jahren schon stellt der Landwirt Reinhard Hansen eine seiner Flächen für den Verein zur Verfügung „Es sind nur Traktoren dabei, mindestens 30 Jahre alt sind“, betonte der Vorsitzende der Oldtimerfreunde, Volker Marten. „Es geht darum, Spaß zu haben“, möchte Marten explizit kein Leistungspflügen veranstalten. „Nicht alle Teilnehmer wollen pflügen, einige wollen sich hier auch nur einmal ausprobieren oder die Landschaft während der Ausfahrt genießen“.

So leuchteten die alten Traktoren in vielen verschiedenen Farben, während sie Furche um Furche zogen. Bruno Dohrn aus Sehestedt war mit seinem Hanomag R 35 nach Osterby gekommen. Der 1956 gebaute Oldtimer ist seit drei Jahren in seinem Besitz. „Ursprünglich kommt der aus Belgien“, erklärt Dohrn die rote Farbe des sonst hellblauen Fabrikates. Das Besondere an seinem Gespann sei der Anhängepflug, den es heute so nicht mehr gebe. „Den Pflug so zu ziehen, das ist eigentlich noch ein richtiger Oldtimer“, sagt Dohrn mit Blick auf die anderen hydraulischen Pflüge. „Das hat heute kaum einer mehr, dort hat man früher noch Pferde vorgespannt“, ist sich der Rentner seiner Seltenheit bewusst.

Ebenfalls einen der seltenen Anhängepflüge hatte Eddi Batschkun aus Revensdorf mit nach Osterby gebracht. „Bei schwerem Boden rutsch der Anhängepflug leichter aus der Furche, da er ein geringeres Gewicht hat, als die neueren, hydraulischen Pflüge“, wusste er zu berichten. Gezogen wurde das historische Arbeitsgerät von einem Eicher Panther. „Ist der Bauer reicher, fährt er Eicher“, scherzte ein Zuschauer im Vorbeigehen über den 22 PS starken Traktor aus dem Jahr 1959. Eddi Batschkun nutz das Gefährt jedoch nur als Hobby. Vor etwa zehn Jahren hat er sich den Schlepper ohne Hydraulik gekauft und wieder hergerichtet. Kurz vor dem Feldtag in Osterby hatte Batschkun noch neue Kolbenzylinder eingebaut, weshalb er die neuen Bauteile erst einmal einfahren wollte. „Hier wollen ja auch noch andere Oldtimerfreunde pflügen“, merkte er mit Blick auf die zahlreichen Gespanne an, die den Acker Stück für Stück umbrachen. Bereits gegen Mittag war die Hälfte des Schlages schwarz. „Das ist wie früher“, freute sich Volker Marten über die vielen Teilnehmer, interessierten Zuschauer und die alte Technik.





Florian käselau