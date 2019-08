Einschulung in der Parkschule : Volle Sporthalle bei Einschulung in Gettorf

92 neue Erstklässler wurden in der Parkschule Gettorf in vier Klassn eingeteilt.

von Torsten Peters

14. August 2019, 15:32 Uhr

Gettorf | Vor der Parkschule in Gettorf waren die Parkplätze gestern Morgen alle besetzt. Grund war die Einschulung der neuen ABC-Schützen. In diesem Jahr traten 92 neue Schülerinnen und Schüler ihren nächsten Lebensabschnitt in vier Klassen an. Die Zuschauerränge der großen Sporthalle waren voll besetzt, so dass noch etliche Eltern, Verwandte, Freunde und Paten auf dem Hallenboden die Zeremonie verfolgten, bei der neben Schulleiterin Maren Schumacher auch die bisherigen Schülerinnen und Schüler die Neuankömmlinge mit einigen Liedern begrüßten. Nach der Zeremonie ging es voller Spannung in die jeweiligen Klassenräume.