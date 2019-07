Volkssänger erklimmen den Aschberg

von Achim Messerschmidt

15. Juli 2019, 16:48 Uhr

Ascheffel | Zum 36. Mal treffen sich natur- und singbegeisterte Menschen am Freitag, 20. Juli, 18 Uhr, zum Volksliedersingen auf dem Aschberg bei Ascheffel in den Hüttener Bergen. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung wurde vom 2012 verstorbenen Pastor Jochen Senft ins Leben gerufen und wird von Pastor Frank Boysen (55) aus Gettorf fortgeführt. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Singen, nicht der musikalische Vortrag. „Volkslieder sind nur lebendig, wenn sie gemeinsam gesungen werden, sie blühen auf in der Gemeinschaft“ lautet das Vermächtnis von Jochen Senft.

Das Panorama-Hotel Aschberg stellt den Sängern wieder die Tribüne zur Verfügung. Frank Boysen wird musikalisch von seiner Frau Birte und der Sängerin Rike Dirksen aus Kiel unterstützt. Gesungen wird aus dem Textheft „Wunschlied“ von Jochen Senft. Bei Bedarf können Texthefte vor Ort erworben werden. Die Besucher werden vom Posaunenchor Hütten mit Volksliedern in Empfang genommen. Von den Bläsern wird das gemeinsame Singen dann auch um 19.30 Uhr mit dem Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ beendet.

>Von Gettorf fährt ein Reisebus hin und zurück. Anmeldung über das Kirchenbüro 04346-938810.