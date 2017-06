Gottesdienst in Gross WITTENSEE : Vier Pastoren – ein Gottesdienst

vergrößern 1 von 2 Foto: mla 1 von 2

Groß Wittensee | Für kommenden Sonntag, 25. Juni, um 10 Uhr laden die Pastoren der Region zum vierten Mal zu einem gemeinsamen Gottesdienst ein. Mit dabei sind Pastor Thies Feldmann aus der Gemeinde Bünsdorf, Pastorin Kerstin Hansen-Neupert aus der Gemeinde Hütten, Pastor Christian Bingel aus der Gemeinde Owschlag und Vertretungspastorin Susanne Jensen. Jens-Olaf Grotjahn aus der Gemeinde Sehestedt, die ebenfalls zur Region gehört, befindet sich noch im Urlaub. Im Anschluss bietet ein Kirchenkaffee Gelegenheit zum Austausch und Gespräche.

Erstmals findet der Regionalgottesdienst in der Kirchengemeinde Bünsdorf in der Kapelle in Groß Wittensee statt. Für Besucher ein guter Anlass, sich im Innen-raum der Kapelle den 5,16 mal 2,20 Meter großen Wandteppich über dem Altar genauer anzuschauen. Darauf ist der Wittenseer Engel zu sehen, ein Engel mit flammenden Flügeln, der in seinen Händen über dem Kopf die empfindliche Seele eines Verstorbenen über den Wittensee trägt. Ein Werk des ortansässigen Künstlers Carl Lambertz, das Zuversicht und Geborgenheit ausstrahlt. Gefertigt hat den Teppich die Weberin Regina Lass.

Die vier Pastoren freuen sich auf den jährlichen Regionalgottesdienst, schätzen die Gelegenheit, miteinander und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Das erzählen sie in der Wittenseer Kapelle, wo sie sich treffen, um den Gottesdienst vorzubereiten. Thema, Inhalt und Ablauf werden besprochen. „Wir unterstützen uns gegenseitig in der Region, tauschen uns aus, arbeiten gern und gut zusammen“, betont Pastor Thies Feldmann.

Das Schöne an der Veranstaltung sei, dass alle Pastoren dabei sind, fügt Kerstin Hansen-Neupert hinzu. „Auch die gemeinsame Vorbereitung des Gottesdienstes macht Spaß. Man kann ganz anders Theologie betreiben.“ Christian Bingel sieht in der Veranstaltung zudem eine gute Möglichkeit, die Verschiedenheit der Pastoren zu erkennen und einen Anlass, mit neuen Leuten zusammenzukommen. Thema des Gottesdienstes wird „Wir sind (nicht) Luther“ sein, im Lutherjahr 2017, in dem sich die Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen zum 500. Mal jährt. Es werden Luther-Lieder gesungen, humoristische und kritische. „Es geht um Nähe und Distanz zum großen Reformator“, macht Thies Feldmann deutlich. „Da hat jeder von uns eine andere Sichtweise und Position. Doch alles fügt sich zusammen zu einem Bild der Pastorenschaft von heute.“