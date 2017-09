Vier für Berlin, Maß halten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 30.Sep.2017 | 06:27 Uhr

Die herben Stimmenverluste der beiden Volksparteien und das Erstarken der thematisch beschränkten Rechtspopulisten dominieren die Schlagzeilen. Der große Erfolg der FDP spielte da nur die dritte Geige. Zu Unrecht, wie sich am Beispiel des Wahlkreises Rendsburg-Eckernförde zeigt. Denn im größten Kreis des Landes ist es den Liberalen gelungen, mit Christine Aschenberg-Dugnus aus Strande und der für den in Kiel verbleibenden Wirtschaftsminister Bernd Buchholz nachrückenden Gyde Jensen aus Neudorf-Bornstein gleich zwei Frauen in den Bundestag zu schicken. Eine besondere Situation, die die Region in die glückliche Lage versetzt, in Berlin gleich mit vier Abgeordneten vertreten zu sein. Das gab es in der 15. Legislaturperiode schon mal – Wadephul (CDU), Rix SPD), Aschenberg-Dugnus (FDP) und Sharma (Die Linke) –, kann im schlimmsten Fall nicht schaden, im besten Fall aber viel Positives bewirken.

Eckernförde hat den Tourismus zu fassen. Bei allem Verständnis dafür, dass es im „Sommer“ oft zu voll ist, sollte man Eckernförde touristisch nicht zu sehr runterfahren – zu wenig Touristen sind auch nicht gut –, sehr maßvoll agieren, mehr auf Klasse statt Masse setzen und nicht an dem Ast sägen, auf dem viele Eckernförder sitzen.