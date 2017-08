Norbyer Bauernmarkt : Vielseitiger Raritäten-Sammler

vergrößern 1 von 2 Foto: hasler (2) 1 von 2

„Die Freude, die ich am Briefmarkensammeln habe, möchte ich gerne weitergeben und ich will zeigen, dass Philatelie mehr ist als das Sammeln von kleinen bunten Bildchen”, erklärt Klaus Baumann. Der Diakon und Philatelist stellt zur Zeit die Exponate zusammen, die er in seiner „Kulturdiele“ auf dem Norbyer Bauernmarkt am Sonntag, 20. August, präsentieren möchte. Wie auch auf dem Markt vor zwei Jahren nutzt der begeisterte Briefmarkensammler und Musiker die Scheune von Hof Küppers in der alten Dorfstraße, um seine umfangreichen Sammlungen von Briefmarken und Blasinstrumenten zu zeigen.

Im Briefmarkenbereich gibt es viele Raritäten zu bestaunen. So stellt Baumann Marken aus Glas, Porzellan, Leder, Kork und Filz aus und zeigt Wertzeichen mit Diamanten und Kristallen. Auch Marken mit besonderen Formen werden zu sehen sein, so zum Beispiel die Schallplatte, bei deren Abspielen die Schweizer Nationalhymne erklingt und die als vollwertige Briefmarke genutzt werden kann. Das ebenfalls aus der Schweiz stammende Mountainbike mit zehn Marken in den Speichen ist ebenfalls eine echte Besonderheit, so wie die kleine Lederhose und das gehäkelte Dirndl aus Österreich.

Ein weiteres Schwerpunktthema der Ausstellung anlässlich von 500 Jahren Reformation lautet: „Luther und die Stätten der Reformation in der Welt der Philatelie.“ Auch ein Lutherquiz, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gebe, habe er dazu vorbereitet, kündigt Baumann an. Ein Beschäftigungstisch, an dem Briefmarkenbilder hergestellt und Gegenstände mit Briefmarken verziert werden können, sowie ein Informationstisch zum Thema Briefmarken runden das Angebot ab. „Wir bieten hier fachkundige Beratung für Briefmarkensammler und zeigen die wichtigsten Geräte wie Lupen, Pinzetten, Zähnungsapparat, Wasserzeichen-Erkennungsgerät und Lumogen-Lampe“, so Baumann, der von seiner Frau Anke sowie dem Flensburger Briefmarkenexperten Christian Timmermann unterstützt wird.

Auch seine Blasinstrumenten-Ausstellung bezeichnet der vielseitige Senior als „Anfass- und Mitmachausstellung“. „Bei uns werden die Flügelhörner auseinander gebaut, damit man sehen kann, wie was funktioniert“, so Baumann. Des Weiteren werden unter anderem ein Alphorn, ein Schneckenhorn, ein tibetanisches Tempelhorn und ein Wagenlenkerhorn zu sehen und natürlich auch zu hören sein.



von aha

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:23 Uhr