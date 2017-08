Galerie- und Ateliernacht : Viel Kunst in einer kleinen Innenstadt

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Eckernförde | „Die Kunstschaffenden öffnen von 20 bis 24 Uhr ihre Galerien und Ateliers in der Eckernförder Innenstadt.“ So hieß es in der Ankündigung für die Eckernförder Galerie- und Ateliernacht am Sonnabendabend. Mit sechs Angeboten an fünf Adressen war das eine gute Idee für einen abendlichen Spaziergang durch die Innenstadt.



„Ich habe einen Vogel“

Begegnungen der besonderen Art standen bevor – wie die mit der doppelten Christine (Röthlein) vom Kunst- und Kulturverein Eckernförde. Im Foyer der Stadthalle zeigte sie ein digital verfremdetes Computertomogramm ihres Kopfes mit eingebautem Vogel (dunkle Schattierung). „Ich habe einen Vogel, nun können ihn alle sehen und wo er sitzt“, erläuterte sie humorvoll ihre Arbeit. Drastischer wirkt dagegen das kunstvolle dreidimensionale Tuch-Portrait mit Perücke von Gudrun Hundacker. Insgesamt 86 Bilder, fünf Skulpturen und vier Installationen präsentierte der Kunst- und Kulturverein Eckernförde im Foyer der Stadthalle.



Stühle erzählen Geschichten

Seine besondere Sicht auf Stühle zeigte Falko Windhaus in der Galerie 66. Was erleben Stühle eigentlich? Was könnten sie erzählen nach einem Essen, wenn die Gäste gegangen sind? „Besucherstühle erzählen Geschichten“ ist das Thema von Falko Windhaus. Vorher in Reih’ und Glied aufgestellt, alle gleichmäßig, anscheinend ohne Individualität, sind sie nun einzigartig geworden, stehen anders, sind bedeckt oder befleckt. Vielleicht sogar verfeindet? Falko Windhaus arbeitet an einem Bild zweier Stühle, die sich mögen. „Zuneigung“ ist der Titel. Im Hintergrund Marianne Tralaus Fleißarbeit aus dem März 2008: 2 090 398 Buchstabennudeln (87,8 Kilogramm) stecken in einem Glas-Vitrinenturm und stellen angeblich die Anzahl der Buchstaben von „Don Quichotte von der Mancha“ in der Ausgabe der Stuttgarter Hausbücherei dar. Wer zählt es nach, legt die Buchstaben lesbar aus? Weniger Mühe bereitet da „die Geschichte der O.“ – nur 315 120 Nudel-Buchstaben.



Hänsel und Gretel unterwegs

HofArt in der St.-Nicolai-Straße hat unter der Plastik-Plane zwei junge Performance-Künstler zu Besuch: Frei nach „Hänsel und Gretel“ dreht sich die Geschichte – teils barfuß, teils mit derbem Text – klar und direkt um zwei Berliner Schauspieler auf Reisen. Die Mischung aus eigenen Songs und bekannten Liedern kommt an. Oben – im zweiten Stock bei Marianne Tralau schnuppert man ins Atelier der Künstlerin, ist von feinem Humor und der zweckbezo-genen Klarheit beider Räume der „FrühstücksBühne“ überrascht.



Das Eismeer aus CD-Schnipseln

Otte Straße 1 – Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus: Hier überrascht Susanne Wolf mit frischen, original französischen Crèpes mit Zitrone und Zucker. Auf Wunsch sogar farbig. Auch ein Kunstwerk, wohlschmeckend. Dennoch nicht ihre Profession. Sie kann auch „Kunst“ im üblichen Sinn: kleine CD-Schnipsel, auf Treppe und Fußboden geklebt, ziehen Besucher nach oben. Nicht nur der Nase nach. Dort liegt ein Entwurf aus Sand und Fliesen auf dem Linoleum-Boden. Vorbild ist Caspar David Friedrichs „Das Eis-meer“. Nicht fertig, auch nicht vollständig soll es „den Eindruck von Unsicherheit erzeugen. Jedenfalls bis morgen, dann ist es wieder weg.“ Man darf auf ihre Einzelausstellung „unten“ im kom-menden Jahr gespannt sein. An diesem Abend jedenfalls erhält Susanne Wolf in Gesprächen mit Besuchern viele Antworten zu Fragen ihres Lebensthemas „Schnittstelle Kunstwerk und Betrach-ter“.



Mooreiche und Kunst am Bau

Nach vielen kleinen Arbeiten mit Mooreiche beginnt für Brigitta Krause in der Gudewerdtstraße 21 demnächst eine Zeit großer Objekte. „Kunst am Bau“ bescherte ihr den Auftrag, ein 4,5 Meter großes Objekt an einer Kirche zu gestalten. Zu groß für ihr Künstlerhaus. Dort zeigt sie weiterhin nützliche Objekte. Auch solche, die mit Hintergedanken verknüpft sind, oder die beim Wiederfinden kleiner Schlüssel hilfreich sind.



Herzlichkeit und Intensität

Auch wenn es immer genügend Raum und Zeit für Gespräche und Bewunderung der ausgestellten Werke gab und man sich mehrfach auf dem Atelierpfad durch Eckernförde begegnete, war diese Ateliernacht ein Erfolg auf seine Weise. Herzlichkeit und Intensität der Begegnungen, Gespräche mit den Künstlern wären bei großem Gedrängel nicht möglich.