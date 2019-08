Baden im Ostseewasser : Vibrionen – Keine Gefahr in Eckernförde

In Mecklenburg-Vorpommern stirbt eine ältere Frau an einer Vibrionen-Infektion. Für Schleswig-Holstein gibt es bislang keine lokalen Warnungen.

Eckernförde | Millionen Badegäste vergnügen sich jedes Jahr in der Ostsee. Im Wasser lebt auch das Bakterium Vibrio vulnificus, das im Sommer für Badende eine Gefahr darstellen kann. Aus Mecklenburg-Vorpommern wurde jetzt bekannt, dass die Vibrionen ein erstes Todesopfer gefordert haben. Es handelt sich bei der Toten um eine ältere Frau, die zur Risikogruppe der immungeschwächten Personen gehörte. Nach dem Todesfall registrierte die zuständige Landesbehörde vier weitere Infektionen.

„In Schleswig-Holstein sind bislang keine Erkrankungsfälle 2019 bekannt“, erklärt Christian Kohl, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel auf Nachfrage unserer Zeitung. In dem Supersommer 2018 hat es in Schleswig-Holstein eine Erkrankung mit einem Nachweis von Vibrio vulnificus gegeben. Wolfgang Tismer vom Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde bestätigt, dass es im Kreisgebiet in diesem Jahr noch keine Fälle gegeben hat.

Vibrionen sind Bakterien, die natürlicherweise weltweit im Meer- und Brackwasser vorkommen. Im Winter sind sie aufgrund der kalten Temperaturen inaktiv. „Steigen im Sommer die Wassertemperaturen über ca. 20 Grad an, wird Vibrio vulnificus aktiviert“, heißt es in der Erklärung des Ministeriums zum Thema Gesundheitsschutz im Badewasser. Besonders gern hält sich das Bakterium im Flachwasser auf. Auf Menschen kann es sich auf zwei Wegen übertragen: Über eine offene oder schlecht heilende Wunde können die Bakterien beim Baden oder Waten in der Uferzone in den Körper eindringen und sich dort vermehren. Der zweite Übertragungsweg ist der durch den Verzehr von rohen oder unzureichend gekochten Fischen, Muscheln, Krabben und Austern. „Gefährdet sind Menschen mit offenen oder schlecht heilenden Wunden, die bereits unter einer gewissen Grunderkrankung leiden oder ein geschwächtes Immunsystem besitzen“, sagt Wolfgang Tismer. Er rät allen Badegästen, die plötzlich unter den Symptomen Übelkeit, Durchfall, Krämpfen und Schüttelfrost leiden, dem behandelnden Arzt von dem Aufenthalt im Ostseewasser unbedingt zu berichten. „Alle Ärzte in Schleswig-Holstein sind im Sommer über Bedeutung, Diagnose und Therapie von Vibrionen informiert.“ Eine Behandlung mit Antibiotika sollte wegen des raschen und schweren Krankheitsverlaufs so früh wie möglich geschehen.

„Zu dem jetzigen Zeitpunkt gibt es keine lokalen Warnungen für die Küsten in Schleswig-Holstein“, erklärt Holger Hecken, Einsatzleiter der DLRG für Schleswig-Holstein. Sollte irgendwo ein Fall auftreten, informieren die Behörden die Lebensretter, die dann mittels eines Infoblattes über die Vibrionen-Gefahr die Badegäste informieren.

„Vibrionen kommen im Ostseewasser vor und können dort bestimmte Personengruppen gefährden. Aus einzelnen Vibrionen-Nachweisen im Wasser lassen sich keine allgemeingültigen Konsequenzen ableiten. Ein generelles Badeverbot ist in Nord- und Ostsee nicht angezeigt, da es sich nicht um eine Gefährdung der Allgemeinbevölkerung handelt“, heißt es in dem Infoblatt des Ministeriums zum Thema Vibrionen in Nord- und Ostsee.

Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförder Tourismus & Marketing GmbH, ist beruhigt. Seit elf Jahren ist er als Tourismuschef in Eckernförde tätig und hat bislang von derartigen Infektionen noch nichts gehört. „Ich hoffe, dass das auch nicht passiert.“

In Eckernförde beträgt die aktuelle Wassertemperatur 17 Grad.

Weitere Informationen zum Thema Vibrionen in Nord- und Ostsee: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/

gesundheitsschutz_umweltbezogen/Badewasser/ vibrionen.html