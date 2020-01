VHS-Bildvortrag in Gettorf: Der alte Eiderkanal

von Torsten Peters

29. Januar 2020, 13:41 Uhr

Gettorf | Die Volkshochschule Gettorf hat für einen Vortrag über den alte Eiderkanal noch Plätze frei. Der in den Jahren von 1777 bis 1784 erbaute Kanal verband über 34 Kilometer die Kieler Förde bei Holtenau mit dem natürlichen Flusslauf der Untereider bei Rendsburg. Zusammen mit der Eider bildete er für die Schifffahrt eine Wasserstraße zwischen Nord- und der Ostsee. Uwe Steinhoff zeigt in seinem Vortrag Bilder vom Bau des Eiderkanals und der Schleusen, die Veränderungen durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals und die erhaltenen Überreste des Kanals. Der VHS-Vortrag findet am Freitag, 31. Januar, um 18 Uhr in der Mühle Rosa in Gettorf statt. Die Gebühr beträgt acht Euro (Abendkasse). Wer Interesse hat, soll sich unter Tel. 04346/ 602925, AB) oder per E-Mail an vhs@gemeinde-gettorf.de anmelden.