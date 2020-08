Sportvereine Schwansen : Vfl Damp Vogelsang und TSV Waabs wollen den SV Schwansen bilden

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28. August sollen die letzten Weichen gestellt werden.

von Dirk Steinmetz

13. August 2020, 08:17 Uhr

Damp/Waabs | Große Aufgaben stehen im Zusammenhang mit der Verschmelzung des VfL Damp-Vogelsang und des TSV Waabs bevor und die werden sehr ernst genommen. Allen voran von den beiden Vorsitzenden Jörg Eckholt (ehemals VfL) sowie dem amtierenden Präses des TSV, Matthias Gronwald. Akribisch vorbereitet wird die bevorstehende außerordentliche Mitgliederversammlung am 28. August , die die letzte Stufe zur Verschmelzung in den SV Schwansen zünden soll.

Eingeleitet wurde diese Schlussphase eines langen Prozesses durch das grüne Licht des Amtsgerichts Kiel im Juni und der damit verbundenen Eintragung des Vereins ins Vereinsregister. Nun läuft der Countdown zur offiziellen Umwandlung des augenblicklichen TSV Waabs in den SV Schwansen, nachdem der VfL Damp-Vogelsang aus dem Vereinsregister gelöscht wurde. Das heißt, dass der TSV zurzeit über etwa 960 Mitglieder verfügt, die bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung ab 19 Uhr im Sportheim am Molly-Soll-Weg 1 an der L 26 in Waabs den neuen Vorstand des SV Schwansen zu wählen haben. Es folgt der Eintrag des neu gewählten Vorstands ins Vereinsregister. Der seinerzeit am 7. Juni 2019 im Schwansener Hof gewählte erste SV-Vorstand hätte unter Beteiligung eines Notars abgewickelt werden müssen, was nicht geschah, und hatte somit seine Gültigkeit verloren. Daher der erneute Weg.

„Es ist schon aufregend, doch sehe ich nun der wichtigen Versammlung und den Neuwahlen gelassen entgegen. Matthias Gronwald und ich gehen davon aus, dass der Vorstand, die Beisitzer und die Spartenleiter weitgehend dieselben sein werden wie vor einem Jahr“, rechnet der Vorsitzende in spe, Jörg Eckholt, mit der gleichen, paritätisch gewählten Zusammensetzung der neuen Vereinsführung. Beschlossen werden an dem Abend der neue Vorstand, der Vereinsname, das Vereinswappen und die neue Satzung. Zurzeit gilt die des TSV Waabs, mit den Beiträgen für Kinder (6,50 Euro) Erwachsene (9,50 Euro) sowie Familien (17 Euro).

Die beiden Ex-Vorsitzenden Jörg Eckholt und Matthias Gronwald erklärten, dass der Ablauf einer Fusion der Vereine noch erheblich komplizierter geworden wäre, die schon umständliche Verschmelzung sei der einfachere Weg gewesen. Nach den Vorstellungen des künftigen Vorstands soll der neue Verein kurzfristig die 1000-Mitglieder-Grenze überschreiten und vor allem für die rund 20.000 Einwohner der Halbinsel Schwansen und darüber hinaus die sportlich-kulturelle Heimat sein. Allerding können zurzeit Corona-bedingt nicht alle Sportarten angeboten werden. Auch wird es weiterhin bei den Spielgemeinschaften mit dem TSV Nordschwansen Karby bleiben.

Deutliche Probleme sehen die beiden Vorstände in den Übungszeiten in den Hallen. Das betreffe zum einen die ungenügende Möglichkeit zum Schwimmen für die Schwimmer, 40 Aktive und eine lange Warteliste. Hier sei der Druck auf Grund der Corona-Krise und dem Fehlen eines Hygienekonzepts nicht ganz so dramatisch, dramatisch werde es eher, wenn das Schwimmen wieder möglich werde. Zum anderen bringen die Vorstände ihr Unverständnis hinsichtlich der Sperrung aller Sporthallen während der Schulferien zum Ausdruck. „Die Politik will Sport vorantreiben – aber in Sachen Sporthallennutzung in den Ferien herrscht Stillstand“, kritisieren die beiden Vorsitzenden in spe. Sie fordern, dass die Hallen auch in den Ferien zur Verfügung stehen. Sie kritisieren, dass die Politik fast alles in den Tourismus stecke und die Menschen, die hier permanent wohnen, vernachlässige. „Der Verein lebt von den Menschen, die hier wohnen“, mahnt Matthias Gronwald und fordert ein Umdenken.

Finden in Damp bisher Schießen und Jugendfußball statt, so möchte der neue Verein das Nutzungskonzept für die Sportanlagen in Vogelsang mit allen Bürgermeistern sowie dem Amtsdirektor des Amtes Schlei-Ostsee erweitern. Der künftige Vorstand erhofft sich hierfür Vorschläge für Sportarten, die noch nicht angeboten werden. „Wir sammeln Ideen, um den Breitensport nach Möglichkeit zu erweitern“, ist Jörg Eckholt zuversichtlich, mit Hilfe der Unterstützer und Sponsoren den Verein noch attraktiver zu gestalten. Eckholt dankt in diesem Zusammenhang besonders der „Ehrenwerten Gesellschaft“ mit ihrem neuen Vorsitzendenden Wolfgang Freitag.