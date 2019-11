Eckernförde : Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei sucht Messerstecher

Ein Mann soll bei einem Streit an einem Sperrmüllhaufen zugestochen haben.

06. November 2019, 08:02 Uhr

Eckernförde | Versuchtes Tötungsdelikt in Eckernförde – die Polizei sucht mit einem Phantombild nach dem Täter. Der Mann hat demnach am Dienstagabend, 29. Oktober, einem 37-Jährigen lebensgefährlich verletzt. „Der junge Familienvater trug Sperrmüll zu einem Sammelplatz, als er eine Person bemerkte, die in dem Sperrmüll wühlte“, so Polizeisprecher Matthias Felsch. Es sei zum Streit gekommen. Der Unbekannte habe mit einem Messer auf den 37-Jährigen eingestochen – und fuhr mit dem Rad davon.



Der Vorfall ereignete sich am Wendehammer in der Stettiner Straße 61 in Eckernförde. Die Mordkommission in Kiel und die Kripo Eckernförde suchen jetzt einen 50 bis 60 Jahre alten, 180 cm großen, stämmigen Mann mit kurzem hellen Haar.

Er trug offenbar ein metallenes Brillengestell und war mit einem roten Oberteil bekleidet. Hinweise werden unter Telefon 0431-1603333 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

