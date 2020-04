Schüsse in Domsland : Versuchte Tötung in Eckernförde: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt, wer einen weißen SUV mit OH-Kennzeichen gesehen hat.

01. April 2020, 10:10 Uhr

Eckernförde | Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel haben am Mittwochmorgen eine Presseerklärung zur versuchten Tötung eines 33-Jährigen in Eckernförde, Domsland, herausgegeben:

Demnach kam es am Montagabend in Eckernförde auf offener Straße zu einer Abgabe von mehreren Schüssen. Dabei erlitt ein 33-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm kurz darauf zwei Tatverdächtige im Raum Lübeck fest.

Gegen 19 Uhr sei der erste Notruf eines Zeugen bei der Einsatzleitstelle eingegangen. Dieser schilderte, dass ein Mann verletzt am Boden liege. Es seien außerdem Schüsse gefallen. Flüchtig sei ein weißer SUV, besetzt mit zwei Männern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei eskalierte in der Straße Domsland ein Streit zwischen drei Männern auf offener Straße.

Zwei Maskierte greifen den 33-jährigen Eckernförder an

Eine Vielzahl von Zeugen berichtete der Polizei von zwei maskierten Männern, die den 33-jährigen Eckernförder mit einem Baseballschläger angegriffen und massiv auf ihn einwirkt hätten. Es sei auch zur Abgabe von mehreren Schüssen gekommen.

Ein Schuss durchschlug dabei die Fensterscheibe einer Wohnung in direkter Nähe. Die dort wohnende Seniorin bliebt unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Flucht in weißen SUV mit OH-Kennzeichen

Die beiden Angreifer flüchteten in einem weißen SUV mit Ostholsteiner Kennzeichen vom Tatort. Laut Pressemitteilung trugen sie möglicherweise auch noch auf der Flucht in dem weißen Pkw eine Maskierung im Mund-Nasen-Bereich. Bei der Maskierung könnte es sich auch um einen medizinischen Mundschutz gehandelt haben.

Erste Ermittlungen führten in den Großraum Lübeck, wo Polizeibeamte noch in den Nachtstunden zwei männliche, 27 und 36 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnahmen.

Zeugen gesucht: 0431/1603333

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel, der Kriminalpolizeistation Eckernförde und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Wer Angaben zur Tat oder zur Flucht der Täter am Dienstag machen könne oder auch Auffälligkeiten insbesondere zu dem weißen SUV mit Ostholsteiner Kennzeichen in den Regionen Eckernförde, Neumünster, Ostholstein und Lübeck wahrgenommen habe, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Kiel unter der Telefonnummer 0431/1603333 oder auch an die örtliche Polizei zu wenden.

Polizei und Staatsanwaltschaft weisen darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Tatverdächtigen als unschuldig gelten (Artikel 6 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten).

