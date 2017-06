Gartenkunst : Verschlungene Beete

vergrößern 1 von 3 Foto: privat 1 von 3

Holtsee | Ein falscher Schnitt und Antje Haß kann monatelang darauf warten, dass der Buchsbaum wieder in die gewünschte Form wächst. 2010 hat die Holtseerin ihren Knotengarten angelegt. Mit Buchssetzlingen aus eigener Anzucht entstand ein Muster, bei dem durch geschicktes Anordnen und Schneiden ein grünes, geometrisches Muster gewachsen ist. So entsteht bei dem Salomonischen Knoten der Eindruck von einem Über- und Untereinanderwachsen der Pflanzenbänder. Damit dieser optische Trick auch lange wirkt, muss Antje Haß viel Zeit investieren. „Ich brauche etwa 16 Stunden, um das Knotenbeet zu schneiden“, sagte sie.

Neben dem Salomonischen Knoten hat die passionierte Hobbygärtnerin auch direkt anschließend ein Beet in raffinierter Rondellform mit verschlungenem Buchs geschaffen. „Der Knotengarten lebt vom Schnitt“, betont Antje Haß. Das Muster dafür hat sie aus einem Fachbuch, die Gestaltung hat sie dann nach Augenmaß vorgenommen. Und dafür brauchte es auch viel Geduld. Nach dem Setzen der Pflanzen dauerte es ein, bis zwei Jahre bis sie mit der Schere die ersten Konturen machen konnte. Viele hätten anfangs geschmunzelt, als sie begann, die Muster anzulegen. Umso beeindruckter waren sie dann, als das Knotenbeet Gestalt annahm. 2015 hatte sie bei der Aktion „Offener Garten“ viel Zuspruch und Lob von den Besuchern erfahren. Im April mache sie sich an den ersten Schnitt am Knotenbeet, im Juli dann der umfangreichere.

Der Knotengarten ist typisch für den englischen Stil, von dem sich Antje Haß auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück inspirieren lässt. Dabei war es eigentlich ein kleines Unglück, das dazu führte, dass sich Antje Haß der Neugestaltung des Gartens, den jahrelang ihre Schwiegermutter pflegte, annahm. Vor rund 15 Jahren brachte ein Sturm die großen Weide zum Umstürzen. Dabei beschädigte der Baum Teile des Gartens. „Meine Schwiegermutter hatte vorrangig einen Gemüsegarten, mit Obstbäumen“, erzählt sie. Dieser diente zur Versorgung der Familie.

Antje Haß packte dann mit an, schuf einen englischen Garten mit vielen Formgehölzen, Rosen, aber auch einen Kräutergarten, Rasenfläche, Lavendel Hortensien, auch einigen „wilden Ecken“. Zur Straße hin steht ein Friesenwall, es gibt einen Gartenteich, Terrasse und Obstbäumen. „Der Garten ist meine Leidenschaft, meine Kraftquelle“, betont die Holtseerin und sagt: „Der Garten bin ich“. Mit ihrem Mann betreibt sie gemeinsam Landwirtschaft, mit Vieh und Ackerbau. Sie packt tagtäglich im Stall mit an und sorgt mittags immer für alle Helfer für einen gedeckten Tisch. Die Zeiten in der Landwirtschaft seien gerade nicht einfach, die Gartenarbeit sorge da für Entspannung und lasse sie Energie tanken. „Ohne meinen Garten wäre es manchmal schwierig“, macht sie deutlich. Der Garten sei zwar arbeitsintensiv, aber das wolle sich auch so. Gleichzeitig biete der Garten die Möglichkeit, dort lange zu sitzen, ein Glas Wein zu trinken und auszuspannen. Mit Schnecken habe sie genau zu kämpfen, wie mit den Maulwürfen, die ab Herbst, wenn es ruhiger wird im Garten, ihre Erdhaufen aufwerfen. Die eigene Landwirtschaft liefere den besten Dünger, den Mist für die Rosen. „Ich Herbst versuche ich den Garten schier zu haben“, sagt sie. „Mein Hobby liegt direkt vor der Tür“, sagt Antje Haß. Garten sei einfach mehr als nur Unkraut jäten.





von Achim Messerschmidt

erstellt am 26.Jun.2017 | 06:39 Uhr