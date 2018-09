Nach „Aktenzeichen XY Ungelöst“ : Vermisste Alexandra M. aus Eutin wurde möglicherweise in Lüneburg gesehen

Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung gingen Hinweise bei der Polizei ein. Die sucht mit Hochdruck nach der 47-Jährigen.

07. September 2018, 11:21 Uhr

Lüneburg/Eutin | Die seit dem 27. Juli 2018 vermisste 47-jährige Alexandra M. aus Eutin (Kreis Ostholstein) ist möglicherweise in Lüneburg gesehen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom 22. August, in der der Fall besprochen wurde, gingen bei der Kriminalpolizei in Eutin Hinweise ein, wonach die 47-Jährige sich unter anderem im Bereich „Kaltenmoor“ bzw. „Am Venusberg“ aufgehalten haben soll. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Alexandra M. war zuletzt in einer Betreuungseinrichtung in Eutin untergebracht und wollte vor ihrem Verschwinden mit dem Bus nach Grömitz fahren. Dafür hätte sie in Neustadt/Holstein umsteigen müssen. In Grömitz ist die vermisste Frau jedoch nicht angekommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer Notlage befindet.

Polizei Eutin

Alexandra M., die auch auf den Namen „Sandra“ hört, ist 1,71 Meter groß, hat kurze, grau-blonde Haare und ein rundliches Gesicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521/8010 entgegen. Wer die 47-Jährige antrifft, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu benachrichtigen.

