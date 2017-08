Diamantene Hochzeit : Verleger-Paar genießt privates Glück

vergrößern 1 von 3 Foto: Kühl 1 von 3

Eckernförde | Der junge Mann war ein glänzender Segler und technisch beschlagen. Er stand schon früh mitten im Leben, hatte unter Bürgermeister Werner Schmidt eine Verwaltungslehre bei der Stadtverwaltung absolviert, musste dort aber seinen Platz räumen, weil die Kriegsheimkehrer die Stellen wieder besetzten. Danach heuerte er für zwei Jahre als Profi-Segler auf einer Yacht an und arbeitete als Buchhalter bei Opel Ohms in Osdorf. Auf der anderen Seite die junge Frau aus behütetem Hause der hoch angesehenen Verlegerfamilie Schwensen, die seit 1852 die Eckernförder Zeitung herausgab. Zeitungsgründer Jacob Christian Schwensen war ihr Ururgroßvater. Die Wege des jungen Mannes und der noch jüngeren Frau kreuzten sich 1952 erstmals – Seglerball in der „Seelust“. Heinz Blenckner natürlich dabei, Irmtraut Kruse im zarten Alter von 18 Jahren und noch nicht volljährig durfte an der Seite ihrer Eltern das erste Mal mit auf den Ball. Die hübsche, junge Frau gefiel dem flotten, jungen Mann sehr, und er ersann mit seinem Seglerkameraden einen Plan: Er würde die junge Dame zum Tanz auffordern, am Tisch vorbeitanzen und wenn dann alle mit dem Kopf nicken, ist es die Richtige. „Sie haben alle genickt“, freut sich Heinz Blenckner noch heute beim Erzählen ihrer Kennenlern-Geschichte.

Der Anfang war gemacht. Mehr aber auch noch nicht. Denn die Eltern schickten ihre Tochter danach für ein Jahr auf die „Puddingschule“ nach Hildesheim, blickt Irmtraut Blenckner, in der Familie und von Freunden nur „Eta“ genannt, auf ihre Ausbildung zur Haushälterin zurück. Doch die Sehnsucht war groß. Zweimal besuchte Heinz Blenckner seine „Eta“ mit dem Motorrad, um dort mit ihr „unter Aufsicht“ spazieren zu gehen – mehr war in den 1950er-Jahren nicht möglich. In Eckernförde kamen später erste Törns mit dem selbst gebauten „Piraten“ dazu. Mit der Zeit kam man sich näher, und der junge Mann eroberte nicht nur das Herz seiner Freundin, sondern erwarb sich auch die Anerkennung ihrer Eltern. Am 31. August 1957 heirateten Heinz und Irmtraut Blenckner im Alter von 28 und 23 Jahren. Heute, 60 Jahre später, feiern Heinz und Irmtraut Blenckner ihre Diamantene Hochzeit, und zwar genau dort, wo sie sich kennengelernt haben – in der „Seelust“.

Ihnen sollten schöne, ereignisreiche und turbulente Jahre bevorstehen, die vor allem im Zeichen des Druckhauses Schwensen und der Herausgabe der Eckernförder Zeitung standen. Nach dem Tod von Verlegerin Elise Schwensen, im Volksmund „Tante Schwensen“ genannt, übernahm deren Tochter Käte Kruse als Alleinerbin die Verantwortung und führte das Unternehmen nach dem Tod ihres Mannes Hans viele Jahre zusammen mit dem Betriebsleiter Paul Neukirch. Anfang der 1960er-Jahre stieg ihr Schwiegersohn Heinz Blenckner ins Verlagsgeschäft ein und übernahm 1967 schließlich zusammen mit seinem Schwager Hans-Dieter Kruse die Leitung. Der selbstbewusste, tatkräftige neue Verlagsleiter brachte neuen Schwung ins Familienunternehmen, trieb die dringend notwendige technische Erneuerung des veralteten Maschinenparks voran und ließ im Schulweg ab 1968 in mehreren Bauabschnitten ein neues Verlagshaus bauen. Unter Blenckners Führung wurde die Produktion effizienter. Kleines Beispiel: Er nahm bei der Volksbank einen Kredit von 21 000 Mark für den Kauf eines Klischographen auf, der im Nu fertige Druckvorlagen auswarf und so die zeitraubende Produktion in einer Litho-Anstalt überflüssig machte. Unfallfotos wurden fortan aktuell veröffentlicht und nicht erst drei Tage später. „Da sprach schon kein Mensch mehr davon, die Aktualität war gleich Null“, erinnert sich der langjährige Verleger.

Er setzte die technische Innovation konsequent um, mitunter auch gegen Befindlichkeiten und Widerstände im eigenen Haus. „Geht nicht, gibt’s nicht!“, sagt Heinz Blenckner, der immer an der Spitze der Bewegung stand und selbst mit anpackte, wenn etwas zu reparieren, installieren oder abzuholen war oder die Schneekatastrophe 1978/79 besonderen Einsatz erforderte. Er konnte hemdsärmelig mit Schriftsetzern und Druckern reden und versiert mit Bürgermeister Kurt Schulz, Landrat Geerd Bellmann oder Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg diskutieren. „Bin ich endlich auf der Gehaltsliste?“, hatte Stoltenberg ihn nach seinem 25. Besuch scherzhaft gefragt. Seine Gesprächspartner schätzten Blenckners Geradlinigkeit, Offenheit und unternehmerische Kompetenz, die sich auch an Zahlen messen ließen: Er steigerte die Druckauflage der EZ von anfangs 4500 auf knapp 11 000 Exemplare. Dabei konnte er sich stets auf seine bis zu 120 Mitarbeiter im Druckhaus um Hans Litke und in der von ihm aufgebauten Redaktion um Wilhelm Bünning verlassen. 2001 verkaufte er die EZ an die Dithmarscher Landeszeitung und zog sich im Alter von 72 Jahren aus dem Berufsleben zurück. Seit 2004 gehört die Eckernförder Zeitung zum Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z).

Die herausgehobene berufliche Position und die große Bedeutung des Verlages für die gesamte Region sind das eine, die Ehe und das Familienleben das andere. Wer Heinz und „Eta“ Blenckner begegnet, sieht sofort, dass sich zwei Menschen gefunden haben, die füreinander bestimmt sind. Während sich das Verlegerpaar nur 14 Tage (Segel)Urlaub im Jahr gegönnt hat, nutzen sie ihre gemeinsame Zeit jetzt intensiv und genießen das Miteinander. Jeder hat Freiräume – er bastelt gerne im Keller, sie genießt den Garten –, vieles aber wird zur gemeinsamen Sache, wie der Stadtbummel, die Törns auf ihrem Segelboot „Möve“ (Heinz Blenckner: „Meine Frau kreuzt unheimlich gut“), die täglichen Schnacks im Segelclub, in dem Heinz Blenckner Ehrenmitglied ist. Ihre Töchter Edda und Susanne mit ihren Ehemännern, ihre sieben Enkel und sechs Urenkel wissen die elterliche beziehungsweise (ur)großelterliche Harmonie und deren bodenständige Lebensweise sehr zu schätzen.

„Alle an einem Strang“, dieses Motto von Heinz Blenckner ist wohl eine treffende Beschreibung für den beruflichen Erfolg wie auch für das erfüllte, mittlerweile 60-jährige Familienleben im Hause Blenckner.

von Gernot Kühl

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:40 Uhr