Verklappung : Verklappung: Experten messen Nullwert

Damp | Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals scheint näher zu rücken und damit auch die Nassverklappung von mehreren Millionen Kubikmetern Bodenaushub aus dem Kanal vor der Schwansener Küste.

So informierte der Damper Bürgermeister Horst Böttcher bei der Sitzung der Gemeindevertretung in dieser Woche, dass ab Anfang September ein besonderes Sondensystem vor der Damper und Waabser Ostseeküste installiert wird. Dieses hatte ihm das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Kiel Holtenau angekündigt. Das System wird den aktuellen Zustand des Wassers anhand verschiedener Parameter, wie beispielsweise Trübung und Drift, über einen längeren Zeitraum ermitteln. „Das ist dann quasi der Nullwert des Ostseewassers“, sagte Böttcher auf Nachfrage der EZ.

Dieser Nullwert wird später die Basis für das Monitoring (Wasserkontrollsystem) sein, das die Verklappung des Bodenaushubs permanent über Messsonden verfolgt. Stellen die Messbojen um das Verklappungsgebiet Veränderungen der Parameter und Abweichungen vom Nullwert fest, so müssen die Arbeiten unterbrochen werden, erklärte Böttcher.

Die Ermittlung des Nullwertes und das Monitoring sind Bestandteil eines Vertrages, der 2011 mit dem WSA von einer Gemeinschaft von Anliegern der Eckernförder Bucht (Gemeinden von Kappeln bis Eckernförde) unter Federführung von Damp ausgehandelt und beschlossen wurde. Dieser Vertrag sieht vor, dass ein Jahr vor der Verklappung die Nullwertbestimmung erfolgt. Daraus folgert Böttcher, dass der Ausbau vermutlich in 2018 startet.

In nicht-öffentlicher Beschlussfassung wurde beschlossen, dass die Gemeinde 23 Quadratmeter Fläche am Neubaugebiet Büsenteich erwirbt. Zudem wurde einstimmig der Auftrag zur Erschließung des Baugebietes Büsenteich an die Firma Greve GmbH Twedt vergeben.

Im ersten Bauabschnitt werden 21 Grundstücke erschlossen.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:58 Uhr