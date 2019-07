Ortsentwicklung strande : Verkehrskonzept realisierbar

Bürgermeister, gemeindliche Steuerungsgruppe und Planungsbüro diskutieren die Strander Ortsentwicklung.

07. Juli 2019

Strande | „Wo soll für Strande die Reise in den nächsten 10 bis 20 Jahren hingehen?“ Diese Frage beschäftigt viele Bürger. Dementsprechend gut besucht war auch die Außenbesichtigung der Gemeinde. Bürgermeister Holger Klink (CDU), die gemeindliche Steuerungsgruppe sowie das beauftragte Planungsbüro haben den Hauptort und die kleinen Ortsteile nicht vergessen, so dass auch Ortsteil-Projekte entwickelt werden können.

Trotz des Regens hatten sich in Freidorf, Rabendorf und Marienfelde zahlreiche Einwohner getroffen, um über den Ortsentwicklungsplan zu diskutieren. Zunächst ging es zu einer Begehung in Freidorf, ein Außenbezirk mit etwa 80 Einwohnern. Die Fragen des Bürgermeisters „Was wünschen Sie sich? Wo drückt der Schuh?“ wurden mit einem deutlichen „Wir brauchen mehr Mobilität. Es wird in unserem Dorf zu schnell gefahren und das Leben findet auf Grund dessen hinter den Häusern statt“ beantwortet.

Auch eine Begehung in Rabendorf (50 Einwohner) brachte ein ähnliches Ergebnis. Langsames Fahren im Ort und ein Durchgang in der Kreisstraße – dies hatten die Begutachter „im Pulk“ selbst gefahrvoll erlebt. Es kam seitens der Rabendorfer Einwohner der Vorschlag, ein Radwegenetz über die ehemalige Bahntrasse und alte Wege zu errichten.

In Marienfelde wurde über „wildes Parken direkt über Privatwege zum Strand“ diskutiert. Eine positive Rückmeldung gab es dennoch: Sich im direkten Gespräch auf Probleme hinzuweisen würde die Ärgernisse möglicherweise entschärfen. „Wir laden aber dennoch zu unseren Bürgerversammlungen ein“, entgegnete Holger Klink. Angesichts dieser definitiven Antworten zu der angespannten Verkehrslage ist es unabdingbar, so der Bürgermeister, externe Profis zur Verkehrslage zu beauftragen. Martin Stepany, Landschaftsarchitekt und Geschäftsführer der Planergruppe, sagte hierzu: „Die von der Gemeinde beauftragten integrierten Verkehrskonzepte wären hinzukriegen“. In Strande ist die Anzahl der Touristen von ehemals etwa 15.000 bis heute auf etwa 28.000 gestiegen. Aus diesem Grund sind auch „Parkmöglichkeiten außerhalb des Ortes“ ein wichtiges Thema.