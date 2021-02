Interview mit Jacob Grimm : „Verheerendes Fazit“ nach zwei Jahren Fridays for Future Eckernförde

Auch nach zwei Jahren ist die Welt dem Klimaziel von Paris nicht näher gekommen, sagt FFF-Sprecher Jacob Grimm. Auch in Eckernförde sei kaum etwas passiert.

von Arne Peters

02. Februar 2021, 17:01 Uhr

Eckernförde | Vor zwei Jahren hat die „Fridays for Future“-Bewegung erstmals zu einem „Klimastreik“ in Eckernförde aufgerufen. Seither gab es viele weitere Demonstrationen, auf denen die Aktivisten eine bessere Klimapolitik forderten. Ein Fazit über das bisher Erreichte zieht Jacob Grimm im Gespräch mit EZ-Redakteur Arne Peters.

EZ: Man hat lange nichts von euch gehört. Gibt es euch noch?

Grimm: Zurzeit herrscht die pandemische Lage vor, weshalb wir keine Demonstrationen veranstalten. Deshalb organisieren wir unsere Protestaktionen über die sozialen Netzwerke.

Keine Fahrraddemos mehr?

Die haben wir im Sommer gemacht, als es die Infektionslage noch zuließ, aber das geht jetzt nicht mehr. Wir werden das wieder aufnehmen, wenn das Infektionsgeschehen es wieder zulässt.

Besteht nicht die Gefahr, dass ihr in Vergessenheit geratet, wenn ihr euch gar nicht mehr zeigt?

Das Thema gerät ja nicht in Vergessenheit, das ist immer noch akut. Und die Klimakrise ist immer noch da, wenn Corona vorbei ist.

Wie lautet euer Fazit nach zwei Jahren?

In Eckernförde ist das Fazit relativ verheerend. Zwar hat der Umweltausschuss beschlossen, dass Kreuzfahrtschiffe hier nicht mehr erwünscht sind, aber das ist eher ein Lippenbekenntnis und ändert nichts an der Klimabilanz der Stadt per se. Nichtsdestotrotz nimmt Eckernförde in diesem Punkt eine Vorbildfunktion ein, und wir würden uns natürlich freuen, wenn die Entscheidung viele Städte zu ähnlichen Beschlüssen anregen würde. Ansonsten gehen im Kreis einige Dinge in die richtige Richtung. Es gibt die Klimaschutzagentur, der sich Eckernförde angeschlossen hat. Auch das neue Nahverkehrskonzept des Kreises ist sehr gut. Darin werden auch kleine Kommunen im 120-Minuten-Takt an die umliegenden Städte angebunden. Das geht in die richtige Richtung, aber in Eckernförde selbst ist nicht viel erreicht worden.

Was wären denn eure konkreten Vorschläge für Eckernförde?

Die Kommunen haben zwei Hauptregler, mit denen sie ihre Klimabilanz ändern können. Das eine ist der Verkehr, das andere die lokale Wärmeversorgung für Wohnhäuser. Die Stadt sollte den Autoverkehr generell unattraktiver machen, damit der CO2-Ausstoß reduziert wird. Als Alternative sollte sie auf den Fahrradverkehr setzen und normale Straßen zu Fahrradstraßen umdeklarieren, auf denen Radfahrer gegenüber Autos Vorrang haben. Welche Straßen das sein könnten, erarbeiten wir zurzeit. Gerade in einer Kleinstadt wie Eckernförde wäre das eine gute Alternative zum Autoverkehr. Auch der Busverkehr in Eckernförde könnte ausgebaut werden. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, Parkplätze am Stadtrand zu schaffen und einen Shuttle-Service einzurichten.

Bei der lokalen Wärme wäre eine Ausbaupflicht für Photovoltaikanlagen auf Neubauten wichtig. Damit könnte Wärme aus regenerativer Energie gewonnen werden. Fernwärmenetze sollten weiter ausgebaut und zusätzlich ergründet werden, inwiefern man Wärmetauscher über die Ostsee einsetzen kann.

Den Autoverkehr unattraktiv machen – wie soll das aussehen?

Zum Beispiel verkehrsberuhigte Zonen einführen und Parkplätze im Innenstadtbereich streichen.

Genau das hat die Kommunalpolitik ja versucht, wurde aber vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr zurückgepfiffen. Erst muss das Verkehrskonzept der Stadt aktualisiert werden.

Ja, aber solange nichts passiert, sind das für uns erst einmal nur Lippenbekenntnisse. Ob das wirklich umgesetzt wird, werden wir sehen.

Aber ein Ansatz ist erkennbar. Wisst ihr das denn zu würdigen?

Jeder Ansatz ist erst einmal löblich, aber die Stadt hat bislang nicht gezeigt, dass sie großes Potenzial im Klimaschutz sieht. Deshalb warten wir erst einmal ab.

Gibt es neben Wärme und Verkehr sonst noch Möglichkeiten für eine Kommune, wo sie ansetzen kann?

Auch in Eckernförde gibt es Industrie- und Gewerbeanlagen. Da könnte man finanzielle Anreize für die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen, zum Beispiel für Hallendächer, schaffen.

Wie lautet euer Gesamt-Fazit weltweit?

Die Problematik der Klimakrise und der Klimaschutz haben sich in den Köpfen der Leute festgesetzt, und viele Institutionen und Projekte sind entstanden, um das Problem anzugehen. Das sind Erfolge. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Der Kohleausstieg wurde bis 2038 künstlich verlängert, und auch sonst wurden keine klimaschädlichen Subventionen abgebaut. Es muss noch viel gemacht werden, aber Anfänge – eher gesellschaftliche als politische – sind erkennbar.

Wie beurteilst du den Arbeitskreis Klimaschutz in Eckernförde?

Der Klimanotstand wurde mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Stattdessen wurde der Arbeitskreis gegründet, aber was klimatechnisch Relevantes ist dabei nicht herausgekommen.

Seid Ihr persönlich in Kontakt mit Politik und Verwaltung in Eckernförde?

Ja, wir besuchen die Umweltausschusssitzungen in Eckernförde und sprechen mit den Akteuren. Und ich bin Mitglied einer Partei.

Und wie werdet ihr wahrgenommen? Habt ihr das Gefühl, ein Ansprechpartner zu sein, an den sich die Politiker wenden?

Von der Verwaltung kommt gar nichts. SPD, Grüne und Linke kommen schon hin und wieder auf uns zu, die anderen Parteien eher weniger.

Wie beurteilt ihr es denn, dass sich die Stadt der Klimaschutzagentur des Kreises angeschlossen und keine eigene Klimaschutzmanagerin mehr hat?

Es wäre sehr sinnvoll, die Stelle wieder zu besetzen, um Klimaschutz ganzheitlich zu betrachten. Der Anschluss an die Agentur ist ein guter und sinnvoller Schritt, weil dort viel Know-How zu dem Thema vorhanden ist, aber eine eigene Klimaschutzmanagerin ist unerlässlich.

Wie groß ist denn der Anteil einer Kommune wie Eckernförde am Klimaschutz? Fürs große Ganze bringt das doch sowieso nichts, oder?

Das ist natürlich leicht zu sagen und stimmt bestimmt auch. Aber letztendlich hat sich die Weltgemeinschaft 2015 in Paris darauf geeinigt, die globale Erwärmung auf weniger als 2 Grad, besser auf 1,5 Grad zu reduzieren, und Deutschland hat sich auch vertraglich dazu verpflichtet. Dementsprechend ist innerhalb der föderalen Struktur Eckernförde wie jede andere Kommune auch dazu verpflichtet, diesen Weg einzuschlagen und klimaneutral zu werden. Gerade Eckernförde ist Leidtragender der Klimakrise. Wenn wir uns die Projektion des Meeresspiegelanstiegs bis zum Ende des Jahrhunderts anschauen, gehen die positiven Prognosen von einem Anstieg um einen Meter aus. Das ist auf jeden Fall fatal für Eckernförde.

Wie geht es jetzt weiter mit Fridays for Future Eckernförde?

Wir müssen schauen, wie dynamisch sich die Pandemielage entwickelt. Bei weiterhin hohen Infektionszahlen werden wir weiter auf den Online-Kanälen aktiv bleiben. Sobald es aber die Lage erlaubt, werden wir wieder mit Fahrrad-Demos anfangen und irgendwann hoffentlich wieder ganz normale Demonstrationen veranstalten.