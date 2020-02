Ohnsorg-Theater in Eckernförde : Vergnügliches Ränkespiel um glamouröse Diven, viele Koffer und weiße Rosen

Das Ensemble des Ohnsorg-Theaters führte am Donnerstag ein gelungenes Gastspiel in der ausverkauften Stadthalle auf.

Eckernförde | Sie sind Todfeinde, die beiden Stars Claudia McFadden und Athena Sinclair aus New York. Sie dürfen sich auf keinen Fall begegnen – ansonsten werden die beiden Diven handgreiflich, lassen die Fetzen fliegen und füllen so die Seiten der Klatschpresse. Vergnügt, spritzig und amüsant ist die Screwball-Komödie „Alarm in’t Grandhotel“, mit der das Ohnsorg Theater Hamburg auf Tournee ist. Am Donnerstag führten die Schauspieler den Zweiakter aus der Feder des Amerikaners Michael McKeever („Suite Surrender“), übertragen und übersetzt von Georgia Eilert und Cornelia Ehlers, in der ausverkauften Eckernförder Stadthalle auf.

Schauplatz ist die Admiral-Suite im „Grandhotel Vier Ozeane“ in Hamburg im Jahre 1953. Am Abend soll eine Benefiz-Gala stattfinden, bei der die beiden berühmtesten Stars der Zeit auftreten, Claudia McFadden und Athena Sinclair. In Kindertagen einst enge Freundinnen sind sie vor Jahren gemeinsam in die Staaten gegangen, um Karriere zu machen. Doch jetzt ist alles anders – die beiden dürfen sich auf keinen Fall begegnen. Generaldirektor Bendix S. Dethard hat alles Griff, bis er feststellt, dass beide Damen durch ein Missverständnis in derselben Suite untergebracht sind. „De Waterstoffbomb is en groot Malöör. Man dat hier is noch veel leger!“ Und so werden weiße Rosen, die Claudia McFadden liebt, Athena Sinclair aber hasst, immer wieder ins Zimmer und wieder herausgetragen. Ebenso wandern die Koffer der beiden Diven immer wieder zwischen Suite und Hotellobby hin und her – alles sehr zur Verwunderung der beiden Hotelpagen Oddo (Horst Arenthold) und Fiete (Peter Christoph Grünberg). Letzterer trifft seine große Liebe Meike wieder, die mittlerweile als Privatsekretärin von Athena Sinclair arbeitet. Ihre Liebe flammt wieder auf. Herrlich, wie die beiden sich bei der Winnetou-Melodie in die Arme fallen. Überhaupt spielt Musik eine große Rolle in dem Stück. Es wird nicht nur gesungen, sondern auch getanzt. So kommt die Komödie recht kurzweilig daher. Generaldirektor Dethard ist mit den Nerven fertig, brennt es doch im Foyer und am Pool. Spannung baut sich auf – wann treffen die Diven aufeinander? Er befürchtet das Schlimmste, als er sieht, dass Athena Claudias Hund auf dem Arm hat. Die beiden Damen schicken alle aus dem Zimmer – um was zu tun? Statt sich zu schlagen, liegen sich die beiden in den Armen. Ihre Feindschaft ist nur ein Werbegag für die Presse, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern! Bei ihrem gemeinsamen Lied „Nur nicht aus Liebe weinen“ klatscht das Publikum begeistert mit.

Im nächsten Jahr ist Heidi Kabel zum letzten Mal mit dem Ohnsorg-Theater mit dem Klassiker „Tratsch op de Trepp“ auf Tournee – und macht am 15. Februar auch in Eckernförde Station. Der Vorverkauf startet am 2. März 2020.