Neuanfang im Carls : Verena Weißgerber übernimmt die Leitung in Eckernfördes Veranstaltungszentrum

Das Kultur- und Veranstaltungszentrum auf Carlshöhe wird von Verena Weißgerber von der Akademie Dampsoft gemanagt.

von Gernot Kühl

07. Juni 2019, 09:54 Uhr

Das Carls auf Carlshöhe ist zu einem renommierten Veranstaltungszentrum in der Region geworden. Konzerte, Theater, Tanzveranstaltungen, Tagungen von Vereinen und Verbänden und auch private Feiern und Firmenevents finden dort seit Jahren statt und haben das Carls zu einer angesagten und beliebten Adresse gemacht.

Alter Betreiber schied bereits zum 30. April aus

Doch hinter den Kulissen muss es Differenzen und unterschiedliche Auffassungen zwischen Eigentümer Wolfram Greifenberg und dem bisherigen Betreiber gegeben haben, denn die Zusammenarbeit wurde bereits zum 30. April beendet. Seitdem herrscht im Carls weitgehend Funkstille, nur wenige Veranstaltungen wie beispielsweise das Folk-Baltica-Doppelkonzert am 24. Mai wurden dort noch durchgeführt.

Dieser für alle unbefriedigende Zustand soll nur ein kurzes Intermezzo bleiben. Neue Hoffungsträgerin für das Veranstaltungshaus ist Verena Weißgerber, die Leiterin der benachbarten Akademie Dampsoft.

Greifenberg baut auf ihre Kenntnisse und Fähigkeit als langjährige Managerin des hauseigenen Fortbildungsinstituts für Mediziner und medizinische Fachkräfte sowie Tagungsorganisatorin. Zudem verfügt Verena Weißgerber mit ihren „Fashion Nights“ selbst über Carls-Erfahrungen, die sie künftig intensivieren wird.

Mit ihr wird es auf Carlshöhe einen Neuanfang geben: inhaltlich und äußerlich. Verena Weißgerber spricht von einem „Imagewechsel“, der mit viel „Herzblut und Liebe“ vorgenommen werden soll. „Das Carls bedarf der Pflege“, und die soll es in Form einer grundlegenden Renovierung und dem Aufbau eines neuen Veranstaltungskonzepts in den nächsten Wochen und Monaten geben. Verena Weißgerber hat mit dem Carls einiges vor und sagt:

Wir wollen Schritt für Schritt etwas Vernünftiges auf die Beine stellen Verena Weißgerber, neue Carls-Betreiberin

Das Carls soll in jedem Fall ein „Ort für Feiern und Veranstaltungen“ bleiben, Hochzeiten beispielsweise, Geburtstage, Tagungen sowie Veranstaltungen von Firmen, Behörden oder Vereinen – vieles ist denkbar. Dazu ein ausgewähltes Konzertprogramm. Wie konkret dies aussehen soll, steht noch nicht fest. Weißgerber baut auf ein gutes Beraterteam, dem unter anderem auch Peter Jobst (Jam Nights) und Jens Skwirblies (Musiker und Produzent) angehören sollen. In Sachen Catering und Technik befindet sich die neue Carls-Chefin ebenfalls in Gesprächen.

Der Neuanfang auf Carlshöhe ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Bis dahin soll es auch einen neuen Namen und ein neues Logo für die Veranstaltungsstätte geben. Um bereits im Vorwege gebuchte Veranstaltungen betreuen zu können, bittet Verena Weißgerber all jene Veranstalter, die bereits feste Termine haben, sich direkt mit ihr in Verbindungen zu setzen, um eine Betreuung gewährleisten zu können:

Verena Weißgerber, Akademie Dampsoft, Carlshöhe 25, Tel. 04351/90972-75, Fax: 04351/90972-77, Mail: verena.weissgerber@dampsoft.de.

Diese Kontaktdaten gelten auch für alle künftigen Buchungen, die ab sofort über die Akademie abgewickelt werden.

Akademie-Geschäftsführer Janosch Greifenberg freut sich über die gefundene personelle und die geplante inhaltliche Neuausrichtung des Kultur- und Veranstaltungszentrums, das für die weitere Region eine große Bedeutung hat. Management und Buchungen seien bei Verena Weißgerber in den besten Händen.