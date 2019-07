Vegan Summer Eckernförde : Vegan leben für Tierwohl und Klima

Beim 7. Vegan Summer im Kurpark mit Vorträgen, Kochshows und Neuigkeiten für die heimische Küche herrschte großer Andrang.

von Petra Baruschke

14. Juli 2019, 19:13 Uhr

Eckernförde | Längst hat sich die vegane Ernährungs-und Lebensweise mit ihrem Verzicht auf alle tierischen Produkte in unserem Alltag etabliert. Restaurants und Supermärkte haben sich darauf eingestellt und es ist kein Problem mehr, dort die entsprechenden Zutaten und Speisen zu bekommen.

Viele Neuerungen auf diesem Markt gab es am vergangenen Wochenende während der zweitägigen Veranstaltung „Vegan Summer“ zu entdecken.

Der Veranstalter und Organisator Maurice Bäcker konnte den etwa 6000 Besuchern 40 Aussteller präsentieren, die aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren, und erklärte: „Mit Softeis, dem Beyond Burger und einem Ersatz für Räucherlachs können wir in diesem Jahr auch neue Produkte vorstellen“.

Besonders der Beyond Burger am Stand von Vincent Töpsch vom Café Blattgold aus Kiel war unter den Besuchern gefragt. „Der Burger aus Erbsenprotein eines Startup-Unternehmens aus den USA schmeckt realistisch nach Fleisch“, betonte der junge Unternehmer, der damit zum Verzicht auf Fleisch überzeugen will. Er stellte fest: „Die Perspektive muss sein, dass sich das Bewusstsein der Menschen ändert und wir alle erkennen, dass Fleisch pflanzlich hergestellt werden kann.“ Wir haben den Burger getestet und stimmten zu – der Geschmack hält dem Vergleich mit einem „echten“ Burger durchaus stand.

Am Stand von „VeganOst“ boten Eduard Repp und Tarja Schinkel ein Brötchen an, das nicht nur nach Räucherlachs duftete, sondern auch danach schmeckte. „Wir verwenden dafür geräucherte Möhren und eine besondere Marinade“, verrieten die beiden.

Neben Kochshows, Fachvorträgen und dem umfangreichen gastronomischen Angebot konnten sich die Besucher umfassend über eine vegane Lebensweise informieren. Dabei muss beim Einkauf längst nicht mehr tief in das Portemonnaie gegriffen werden.

Franziska Rinke und Sören Nissen berichteten, dass sich vieles zu Hause preislich vertretbar zubereiten lässt. „Aus unverarbeitetem Tofu, roten und braunen Linsen oder Kidneybohnen lassen sich rasch leckere Gerichte zaubern“, sagte die junge Flensburgerin, die aufgrund ihrer Milchunverträglichkeit seit zwei Jahren vegan lebt.

Etwas ganz anderes hatten Daniel und Sophie Fiebig von der „Kondomotheke“ aus Artern in Thüringen im Gepäck. Mit ihren veganen Kondomen nahmen sie zum zweiten Mal am „Vegan Summer“ in Eckernförde teil: „Im Gegensatz zu den herkömmlichen Kondomen verzichten wir bei der Herstellung auf das Milcheiweiß und nutzen einen Pflanzenextrakt.“ Der große Zuspruch und die Besucherzahl bestätigen den Trend, dass sich der Gedanke um das Tierwohl und den Schutz von Klima und Umwelt sowie der eigenen Gesundheit immer stärker durchsetzt.