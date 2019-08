Schleswig-Holstein Musik Festival in Altenhof : Víkingur Ólafsson - Originell und sehr persönlich

Der isländischer Pianist Víkingur Ólafsson spielt Bach in der Konzertscheune auf Gut Altenhof.

05. August 2019, 16:04 Uhr

Torsten PetersAltenhof Anpfiff zur zweiten Halbzeit des Schleswig-Holstein Musik Festivals auf Gut Altenhof. Nach den Auftritten von Simone Rubino, Janine Jansen & Friends sowie Axel Milberg und Caspar Frantz läutet Víkingur Ólafsson am Mittwoch, 7. August, um 20 Uhr den zweiten Festival-Part in der Konzertscheune ein.

Das Programm des Ausnahme-Pianisten heißt „Beziehungszauber – Bach und seine großen Bearbeiter“

Eintrittskarten stehen an den bekannten Vorverkaufsstellen und der Abendkasse noch zur Verfügung. Abgeschlossen werden die Konzerte 2019 in Altenhof mit Time For Three am Donnerstag, 22. August, und dem David Orlowsky Trio am Donnerstag, 29. August. Zuvor treten im Dänischen Wohld noch am Freitag, 16. August, Runge und Ammon auf Gut Wulfshagen auf.

Island ist angesagt

Immer mehr Mitteleuropäer zieht es im Urlaub auf das Eiland, knapp südlich des nördlichen Polarkreises mit seiner atemberaubenden Landschaft aus Vulkanen, Geysiren und Wasserfällen. Spätestens seit der Underdog Island mit seinen nur 350.000 Einwohnern bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 nach seinem Sieg gegen die Engländer ins Viertelfinale einzog, feierte halb Europa diese leicht schrägen, bärtigen Männer mit ihrem tiefkehligen „Huh!“-Siegesritual.

Nun schickt sich erneut ein Isländer an, international Schlagzeilen zu machen

Es ist der Pianist Víkingur Ólafsson, 1984 in Reykjavík geboren und seit 2016 bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag. Mit seiner Philip-Glass-CD von 2017 und seiner Bach-CD von 2018 sorgte er bereits für Furore. „Inselbegabung“ titelte im September 2018 die „Süddeutsche Zeitung“ und widmete dem eigenwilligen, freigeistigen Pianisten gleich eine Dreiviertel-Seite.

Ólafssons Bach-Spiel lässt in der Tat aufhorchen, denn es ist unkonventionell, originell und sehr persönlich – klar, dass er beim diesjährigen Bach-Schwerpunkt beim SHMF mit von der Partie ist.

Zur Person

Víkingur Heiðar Ólafsson wurde 1984 in Reykjavik geboren. Leidenschaftliche Musikalität, explosive Virtuosität und intellektuelle Neugier – diese ungewöhnliche Kombination zeichnet den isländischen Pianisten aus, der in seinem Heimatland alle bedeutenden Preise erhalten hat, darunter viermal die Auszeichnung als „Musiker des Jahres“ der isländischen Musikpreise sowie den Icelandic Optimism Prize. Neben seiner Arbeit in den Konzertsälen, in denen er mit Orchestern in Europa und Amerika auftrat, ist Ólafsson auch mit anderen innovativen Musikprojekten beschäftigt, so z.B. mit der 2013/14 für den staatlichen isländischen Rundfunk produzierten Fernsehserie „Útúrdúr“ (Außergewöhnlich), in der es um klassische Musik geht und die vom Publikum und Kritikern begeistert aufgenommen wurde.