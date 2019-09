Turmcafé St. Nicolai Eckernförde : Uta Masch zeigt Landschaftsbilder, die behutsam und doch kraftvoll berühren

Bis Ende Oktober stellt die Carlshöhe-Künstlerin ihre Werke im Turmcafé aus.

Eckernförde | Gewaltig rollen die Wellen über die See. Es brodelt, zischt und schäumt. Die Wolken erscheinen in einer grau-rötlichen Farbe – am Himmel muss es während eines vorgehenden Gewitters richtig geknistert haben. Und doch – in der Mitte des Bildes sind schemenhaft zwei kleine hellfarbene Löcher zu sehen, durch die das Sonnenlicht seinen Weg finden wird. Kein Wunder, dass Uta Masch diesem Bild den Titel „Aufgewühlt“ gegeben hat.

„Am Meer“ heißt die neueste Ausstellung im Turmcafé der St.-Nicolai-Kirche. Bis Ende Oktober sind die Bilder von Uta Masch in den Räumen zu sehen. Die 47-Jährige ist in Eckernförde nicht unbekannt, hat sie doch seit 2012 ein Atelier auf Carlshöhe. Die Autodikatin findet ihre Motive in der Natur, „in der Umgebung, in der ich lebe“, erklärt die gebürtige Heilbronnerin, die in Hohn wohnt. Vor 26 Jahren ist Uta Masch in den hohen Norden gekommen.

So widmet sie ihr ganzes Wirken Landschaftsbildern. „Ich schätzt die Weite der Natur, die unbegrenzten Möglichkeiten, zu denken und zu fühlen.“ Besonders das Element Wasser hat es der passionierten Seglerin angetan. Ist Uta Masch am oder auf dem Wasser unterwegs, schaut sie, hört sie, fühlt sie. „Ich sauge förmlich alles in mich auf“, sagt sie. Es sei wie ein langes Einatmen der Eindrücke. Stehe sie vor ihrer Staffelei mit der Leinwand, sei der Prozess des Malens wie ein langes Ausatmen. So hat sie das Gewitter, das auf dem Bild „Aufgewühlt“ angedeutet wird, an Bord eines Seglers selbst erlebt.

Es ein schwungvoller, aktiver und kräftiger Pinselstrich, den Masch führt. Dynamik und Farbe des Wassers gibt sie abstrahiert wider. Und trotzdem sprüht das Wasser geradezu vor Energie. Masch malt ihre Bilder in einem Schwung, lange Pausen legt sie nicht ein.

Bevor sie ein Werk beginnt, grundiert sie die Leinwand sorgfältig. Sie verwendet Ölfarben, die sie nicht einfach der Tube entnimmt, sondern Masch mischt die Farben. So entsteht ein Farbenspiel, das ungewöhnliche Momente auf die Leinwand bringt. Die Künstlerin bevorzugt gedecktere Farben. Auf diese Weise gelingt es ihr, den Betrachter auf behutsame und doch kraftvolle Weise mit ihren Werken zu berühren.

Seit 2008 beschäftigt sich die gelernte Mediengestalterin professionell mit der Materei. Im Turmcafé erwartet die Besucher Bilder voller Wasser, Licht, Luft und Energie.

Turmcafé St. Nicolai: Ausstellung „Am Meer“ von Uta Masch, täglich während der Öffnungszeiten. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober zu sehen.