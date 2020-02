Eckernförde : Ustinov-Schüler schreiben Buch: „Mit der Geobrille durch Berlin“

Die Schüler des 11. Jahrgangs haben eine Exkursion nach Berlin gemacht und beschreiben die Stadt aaus der Sicht von Geographen.

von Arne Peters

05. Februar 2020, 15:03 Uhr

Eckernförde | Vom Schüler zum Geographen und Buchautoren in drei Tagen – an der Peter-Ustinov-Schule ist das möglich.

Das Geographie-Profil der Klasse 11c war drei Tage mit seinen Lehrern Maik Haberlag und Lena Möller in Berlin und hat die Stadt durch die Brille eines Geographen erforscht. Die Ergebnisse haben die Schüler in einem Buch zusammengefasst, das für 8 Euro im Schulsekretariat erhältlich ist.

Vorbereitung und Ausführung lagen ganz in den Händen der Schüler. Sie überlegten sich die Themen, stellten Nachforschungen an und hielten Vorträge. Insgesamt ist das Buch in sechs Themenbereiche gegliedert: Sehenswürdigkeiten, Geschichte, Stadtentwicklung, Agenda 21, Gentrifizierung im Reuterkiez und Tempelhofer Feld. Es werden Antworten gegeben auf Fragen wie „Mit welchen Problemen kämpft die Stadt beim Verkehr?“, „Wie kann die Bildung zukunftsorientiert gestaltet werden?“ oder „Wie kann das soziale Leben in der Stadt besser gestaltet werden?“ Die Schüler haben Entwicklungen aufgegriffen, die auf viele Städte übertragbar sind. So haben sie eine kreative Möglichkeit gefunden, sich über den Stand der Gentrifizierung des Reuterviertels zu erkundigen. Indem sie sich Klingelschilder, Graffitis und Gewerbebetriebe näher angesehen haben, konnten sie Schlussfolgerungen darauf ziehen, wie weit das Viertel im Prozess der Sanierung und Verdrängung der ansässigen Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten ist. Nicht zuletzt erfährt der Leser Wissenswertes über das Tempelhofer Feld und Vorschläge, wie mit dem ehemaligen Flugplatz umgegangen werden sollte.

Für die Schüler war es eine lohnende Exkursion. „Wir haben viel gelernt“, sagt Schüler Antonio Paar. „Es war anstrengender, aber auch spannender, weil wir die Themen selbst ausgesucht und bearbeitet haben.“ Entstanden ist ein Buch mit 80 Seiten, das die Schüler jedem ans Herz legen können. „Berlin ist unsere Hauptstadt“, sagt Antonio Paar. „Jeder sollte über sie informiert sein.“ Und Semih Gültekin ergänzt: „Das Buch hilft dabei, Berlin mit anderen Augen zu sehen. Mit ihm ist man gut auf Berlin vorbereitet.“ Zudem sei das Heft ein Beispiel dafür, wie man Exkursionen gestalten und vorbereiten könne.

Der Schulausflug hatte zudem noch einen anderen Effekt, der auch beabsichtigt war: Die Schüler haben sich besser kennengelernt. Im 11. Jahrgang werden die Klassen nach Profilen neu zusammengesetzt, zusätzlich kommen Schüler von anderen Schulen hinzu, so dass die Exkursionen auch dazu beitragen sollen, die Klassengemeinschaft zu stärken.

Das Buch ist für 8 Euro im Sekretariat der Peter-Ustinov-Schule erhältlich. Der Erlös dient zur Deckung der Kosten, der Rest wandert in die Klassenkasse.