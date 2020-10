Brand auf Gut Borghorst : Ursache des Feuers in Osdorf war wohl ein Defekt am Schornstein

Das Reetdach eines Gebäudes auf Gut Borghorst ist nach einem Feuer nur noch schwarzer Abfall. Einiges konnte aber gerettet werden.

von Torsten Peters

20. Oktober 2020, 15:58 Uhr

Osdorf | Auch einen Tag nach dem Brand eines Wohngebäudes auf Gut Borghorst war die Situation vor Ort noch gespenstisch. Der beißende Brandgeruch lag immer noch in der Luft, als Passanten von der Straße aus Fotos schossen und Angestellte unversehrte Sachen, wie etwa einen massiven alten Wohnzimmer-Holztisch, Bilderrahmen oder Ordner mit wichtigen Dokumenten aus dem Gebäude in die benachbarte Scheune trugen. Nachdem die Feuerwehr am Morgen die letzten Aktionen erledigt hatte und die Polizei das Gebäude unter Augenschein genommen hatte, gab es die Erlaubnis, das Gebäude im Erdgeschoss zu betreten.

Wasserschaden im Erdgeschoss

Dort hat das Feuer verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet, „doch das viele Löschwasser hat schon einiges unbrauchbar gemacht“, erklärt Gutsbesitzerin Anja Bornhöft-Lejon, die die ganze Nacht über nicht schlafen konnte. Dennoch war sie froh, dass sie einige wichtige Dokumente noch retten konnte.

Weiterlesen: Brand in historischem Reetdachhaus auf Gut Borghorst

Die drei Bewohner des vor 25 Jahren renovierten Gebäudes sind jetzt in Ferienwohnungen untergebracht. Wohin das viele Reet kommen wird, wusste Bornhöft-Lejon gestern auch noch nicht – eines dagegen schon: „Sollten wir das Gebäude neu errichten, werden wir wohl kein Reet mehr verwenden.“

Die Ursache des Brandes ist weiterhin nicht vollständig geklärt

Die Kriminalpolizei in Eckernförde vermutet einen Defekt am Schornstein. Endgültige Klarheit soll eine Begutachtung am Donnerstag mit einer Rohrkamera bringen, die dann Einblicke in das Innere des Schornsteins liefern soll.