BUND-Jugend in Eckernförde : Urlaub wie damals: Rad statt Flieger

Einige Mitglieder der BUND-Jugend radeln zurzeit auf einer „GlüXfahrt“ eine Woche durch Schleswig-Holstein.

Eckernförde | Klimafreundliches Reisen steht zurzeit ganz hoch im Kurs, erst recht bei Jugendlichen, die sich in einer Umweltorganisation engagieren. Deshalb sind einige Mitglieder der Jugendorganisation des „Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ (BUND) Schleswig-Holstein für eine Woche mit dem Fahrrad auf einer „GlüXfahrt“ unterwegs. „Das Ziel ist es, der Frage nachzuspüren, ob es immer der All-Inclusive-Urlaub in die Ferne sein muss“, erklärt Felicia Hofstätter von der BUND-Jugend, die die Tour organisiert hat. „Deshalb machen wir uns als Glücksvagabunden mit Fahrrad und Zelt im Gepäck auf die Suche nach dem Reiseglück vor der Haustür. Unterwegs werden wir bewusst mit möglichst wenig Geld- und Ressourcenverbrauch auskommen und einfach mal dem hektischen Alltag entfliehen.“

Start war Montag in Flensburg. Am ersten Tag ging es für die neunköpfige Gruppe nach Glücksburg, wo sie sich den Energie- und Erlebnispark Artefact ansah. Am Dienstag waren die Radler im Alter zwischen 16 und 26 Jahren in der Geltinger Birk, am Mittwoch auf dem Naturerlebnishof Helle in Thumby, am Donnerstag in der Fair-Trade-Stadt Eckernförde. Übernachtet wurde in Zelten auf den Grundstücken der Einrichtungen oder auf dem Campingplatz. In Eckernförde haben die Radler zunächst den Unverpacktladen am Rathausmarkt besucht und anschließend an einer GPS-Schnitzeljagd zum Thema Konsum und Nachhaltigkeit des Grünen Hauses teilgenommen.

Bei dieser Stadterkundung suchen die Teilnehmer GPS-Koordinaten in der Stadt auf und lösen Quiz-Fragen und kreative Aufgaben. Sie lernen dabei etwas über den Welthandel und die teilweise desaströsen Arbeitsbedingungen und Löhne in fernen Ländern, die für den deutschen und europäischen Markt Waren produzieren. „Konkret geht es auch um die Auswirkungen des eigenen Konsumverhaltens“, erklärt Stefanie Groß vom Grünen Haus.

Für viele der BUND-Jugend ist das nichts Neues. Sie haben sich schon informiert und leben nach umweltverträglichen Grundsätzen. „Wir versuchen viel über die Ernährung zu machen“, erklärt eine Teilnehmerin. „Viele essen vegan mit regionalen und saisonalen Nahrungsmitteln. Wir vermeiden Plastik, und keiner von uns fährt Auto.“ Niemand empfindet diese Woche als eine Entbehrung. „Wir streichen uns morgens Brote, die wir tagsüber essen, trinken Leitungswasser, das wir in Flaschen mitnehmen, und abends kochen wir gemeinsam und sitzen zusammen vor unseren Zelten.“ Ein Programm, das besonders die Großelterngeneration noch gut in Erinnerung haben dürfte.

Die Tour führt die Teilnehmer noch bis Sonntag quer durch Schleswig-Holstein. Am Montag geht es für viele wieder in die Schule – mit dem Rad natürlich.