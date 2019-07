Streitpunkt Bahnhof in Gettorf : Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium

Die Gettorfer wollen sich mit dem erneuten Aufschub des Bahnhofausbaus nicht abfinden. Jetzt erhalten sie auch Unterstützung vom Wirtschaftsministerium.

von Torsten Peters

10. Juli 2019, 15:16 Uhr

„Am vergangenen Donnerstag ist unser Adrenalinspiegel doch schon gehörig in die Höhe geschossen“, gesteht Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank. „Auch wenn es im Vorwege bereits Gerüchte gab, wurden wir von der Tatsache am 4. Juli doch kalt erwischt.“ Grund war die Nachricht der DB Station & Service AG über den erneuten Aufschub für den barrierefreien Umbau des Gettorfer Bahnhofs und dessen geplantem zweiten Zugang von der Ortsseite (EZ berichtete).

In dem im Auftrag von Martin Schmielau aufgesetzten Schreiben heißt es: „Einer der Gründe für die sehr kurzfristige Verschiebung liegt unter anderem darin, dass die beantragte Genehmigung (UIG) für den Reisendenüberweg derzeit noch nicht vorliegt und frühestens in den nächsten drei Monaten erwartet wird. Einen konkreten Termin für den neuen Bauablauf zum jetzigen Zeitpunkt zu nennen, wäre verfrüht.“

Eigentlich sollten die ersten Umbaumaßnahmen (Rohrverlegung) – nach zwei Sitzungen hierzu im vergangenen Jahr – bereits in diesem Monat beginnen. Dementsprechend verärgert sind Frank und auch Matthias Meins, der Amtsdirektor Dänischer Wohld. Beide wollen sich mit dem zeitlichen Vakuum des Bahnhof-Umbaus nicht zufrieden geben, sondern sich an die Deutsche Bahn AG wenden, um die Dringlichkeit noch einmal zu verdeutlichen und auch, um ihrem Ärger Luft zu machen.

Bei ihrem Unterfangen haben die Gettorfer neben der Unterstützung vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah-SH) nun auch Beistand vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein aus Kiel bekommen. In einem offiziellen Brief an den Vorsitzenden der DB Netz AG, Frank Sennhenn, schreibt Staatssekretät Dr. Thilo Rohlfs (FDP): „Von Seiten der Gemeinde Gettorf besteht weiterhin die dringende Forderung nach einer Realisierung des zweiten Zugangs, der ich mich gemeinsam mit der NAH.SH ausdrücklich anschließe. Der Neubau des Mittelbahnsteigs erfolgt im Sommer dieses Jahres mit nur einem Zugang. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, nochmals wohlwollend zu prüfen, ob nicht doch Möglichkeiten bestehen, die pragmatische Lösung eines zweiten Zugangs umzusetzen.“

Aber was sind die Argumente der Bahn für den erneuten Aufschub?

Nach den DB-Richtlinien darf ein Mittelbahnsteig nie zwei ebenerdige Zugänge haben, weiterhin sei es nicht erwünscht, Wege im Ort über den Bahnsteig zu führen (was für Gettorf gar nicht zutrifft). Zudem dürften Züge nicht mehr in Gettorf durchfahren, wenn ein zweiter Zugang ohne Schrankenanlage errichtet werden würde (trifft planmäßig ebenfalls auf Gettorf nicht zu).

Frank und Meins können die Argumente der Bahn deshalb auch nicht nachvollziehen. „Gerade im Hinblick auf die Neugestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist das alles kontraproduktiv“, sagt der Amtsdirektor.

Die Zeit drängt, da die Gettorfer ja auch ein Planungsbüro mit einem Konzept zur Ortsentwicklung beauftragt haben. Diesbezüglich wäre es natürlich hilfreich zu wissen, wie es mit dem Bahnhof weitergeht.

Die EZ hat beim Wirtschaftsministerium nachgefragt, welchen Druck es konkret auf die Deutsche Bahn ausüben kann

Die Antwort von Pressesprecherin Maria Sage: „Wir können die DB nicht verpflichten, sondern nur bitten, die Baumaßnahmen vorzunehmen. Das Land hat keinerlei Entscheidungsbefugnis, da die Infrastruktur der DB gehört. Auch wenn das Land sich dazu bereit erklären würde, die Kosten zu übernehmen, trifft die Entscheidung weiterhin allein die DB.“