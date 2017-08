Kunstmarkt : Unikate so weit das Auge reicht

vergrößern 1 von 2 Foto: Tüxen (2) 1 von 2

Mehr als 30 ausgewählte Künstler übertrafen sich im Rahmen der 18. Kunst- und Handwerkskunst-Ausstellung des Vereins Kunst und Kultur Hüttener Berge, der achten in und an der Windmühle Auguste, mit großartigen Exponaten. Das 1874 erbaute Wahrzeichen ist prädestiniert für außergewöhnliche Aktionen, die ein breites Publikum auf den Plan rufen. Im Rahmenprogramm der zweitägigen Veranstaltung erfreuten am Sonnabend Jochen Riemer mit Akkordeons und Konzertinas sowie am Sonntag das Duo Hartmut Bedge (Banjo) und Ulf Schirmer (Klarinette) mit ausgezeichnetem Dixieland Jazz.

„Mit diesen zwei Tagen bin ich mehr als zufrieden. Sowohl die 33 Aussteller, die übrigens Rekord bedeuten, wie auch die Rekord verdächtige Resonanz des Publikums haben mir sehr viel Freude bereitet“, hatte die 1. Vorsitzende, Telse Katrin Polenski, trotz des widrigen Wetters am Sonntag allen Grund zu Zufriedenheit.

Bereits zum Start um 11 Uhr am Sonnabend fanden sich unzählige Schaulustige ein, die in der Mühle, davor und in einem Zelt auf freundliche Aussteller trafen. Eine sehr beliebte Anlaufstelle war in der Mühle die Künstlerin Rebecca Zutz, die in ihrem Atelier auf dem Gesinenhof in Haale Schmuck und Kreatives aus einer bronzezeitlichen Mooreiche herstellt. „Beim Erwerb eines Unikats aus meiner Werkstatt hält man nicht nur einen Gruß aus der Bronzezeit, sondern auch ein Puzzleteil meiner 3500 Jahre alten Eiche in der Hand“, erklärte Rebecca Zutz, die Ketten, Armbänder, Mutter-Erde-Figuren, Wikingerschiffe und vieles mehr herstellt.

Zahlreiche Aussteller begrüßten die Gäste im Zelt vor der Mühle, darunter auch die gut gelaunte Taschen-Designerin Petronella Luiting aus Rabenkirchen-Faulück, eine gebürtige Niederländerin, die altes Leder und alte Jeansstoffe zu Taschen verarbeitet. „Mein Mann kaufte mir vor einem Jahr eine antiquierte Leder-Nähmaschine, eine reparierte aus der ehemaligen DDR-Lederindustrie. Sie wird allmählich meine beste Freundin“, lachte die Künstlerin.

Am Eingang zur Rasenfläche traf man mit Patrick Schloßer auf einen bekannten Metallkünstler. Der Diplom-Designer und Schmied hat sich in der Region bereits einen Namen gemacht. Natürlich fertigt Schloßer in seiner Werkstatt in Marienthal alles Erdenkliche aus Metall an, den Eckernfördern aber hat er 2004 mit der geschmiedeten Sprotte ein Denkmal gesetzt. „Seit dieser Zeit erfreut sie zahlreiche Menschen, die sie als Mitbringsel aus Eckernförde kaufen, oder als herzlichen Gruß aus der Heimat an Verwandte und Freunde in aller Welt verschenken“, erzählte der Metall-Designer, der sich die Gestaltung und Fertigung individueller Liebhaberstücke und Gebrauchskunst aus Stahl für Haus, Hof und Garten zur Lebensaufgabe gemacht hat.

Die Rasenfläche hinter Mühle und Zelt schloss mit Daniela Lukas eine gelernte Töpferin ab. Ihre filigranen Keramik-Arbeiten stachen besonders ins Auge, allesamt aus Ton hergestellt. „Ich verzichte auf Gusstechniken, die hier ausgestellte Keramik ist in Handarbeit gedreht, aufgebaut und geschnitten. So bestehen auch Sonderserien, wie Essgeschirr aus Unikaten“, schilderte die Bistenseerin, die ferner Holz verarbeitet, ihre Arbeitsweise. „Man darf die Tonarbeiten nicht zu schnell trocknen, dann gibt es Einrisse.“



erstellt am 22.Aug.2017 | 08:03 Uhr