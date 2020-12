Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in der Eckernförder Norderstraße

Fahrer eines schwarzen Kleinwagens beschädigt parkenden Skoda Fabia und flüchtete Richtung Ostlandstraße.

10. Dezember 2020, 14:53 Uhr

Eckernförde | Die Polizei fahndet nach einem flüchtiger Unfallverursacher, der am vergangenen Dienstag gegen 17.45 in der Norderstraße mit seinem schwarzen Kleinwagen einen geparkten Skoda Fabia angefahren hat. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass der Unfallverursacher noch kurz an der Unfallstelle verblieb war bis alle anderen Fahrzeuge weitergefahren waren, und dann mit seinem schwarzen Kleinwagen in Richtung Ostlandstraße geflüchtet ist, ohne am geschädigten Fahrzeug eine Nachricht zu hinterlassen. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen, die zur Aufklärung betragen können. Hinweise werden unter Telefon 04351/908110 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.