Abbiegen nur bei „Grün“ : Unfall-Kreuzung durch Ampellösung entschärft

Eckernförde | Seit drei Jahren rollen täglich tausende Pkw und Lkw über die vierspurig ausgebaute B 76 zwischen Lornsenplatz und Krankenhaus. Fünf Jahre Planungs- und Bauzeit gingen für das 2,4 Kilometer lange Teilstück drauf. Ein Ausbau mit Folgen, beabsichtigten und erwünschten wie der Verkehrsverlagerung an die Peripherie und unerfreulichen: Die Zahl der Unfälle hat besonders im Kreuzungsbereich B 76 / Noorstraße dramatisch zugenommen. Mehr als ein Dutzend schwerer Unfälle hat sich dort in den vergangenen knapp drei Jahren ereignet, Schwerverletzte und Tote waren zu beklagen. Die Unfälle ereigneten sich fast immer nach dem gleichen Muster: Die Linksabbieger von der B 76 in die Noorstraße haben die Geschwindigkeit der doppelspurig entgegenkommenden Fahrzeuge unterschätzt oder eines der Fahrzeuge schlichtweg übersehen und stießen zusammen. Zuletzt war das am 22. März 2017 dem Fahrer eines Sattelschleppers passiert, ein Pkw fuhr in den abbiegenden Lkw hinein – verletzt wurde ausnahmsweise niemand.

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr aus Rendsburg hat nach diversen Abstimmungsgesprächen mit der Polizei und dem Eckernförder Ordnungsamt die Verkehrsführung an diesem komplexen Verkehrsknotenpunkt, der innerhalb kürzester Zeit zum mit Abstand größten Unfallschwerpunkt geworden ist, am 1. April nachgebessert. Bis jetzt mit dem größtmöglichen Erfolg: Seit der Aufstellung einer separaten Linksabbiegerampel an der Abbiegespur in die Noorstraße hat es dort keine Unfälle mehr gegeben. Die eindeutige Verkehrsregelung per Ampelschaltung hat den Ermessensspielraum der Autofahrer schlagartig unterbunden und damit die Sicherheit erhöht. „Es läuft super. Warum hat man das nicht von Anfang an so gemacht?“, sagt Reifenhändler Holger Andersch, der mit seinem Betrieb direkt an der Kreuzung liegt. Nach Auskunft der Polizei wäre dies auch ursprünglich so gedacht gewesen, doch die Verkehrsplaner des Landes hätten damals anders entschieden.

Ebenfalls seit dem 1. April können die Autofahrer aus der Noorstraße kommend zweispurig nach links in Richtung Lornsenplatz und dort Richtung Kiel (linke Spur) und Rendsburg (rechte Spur) abbiegen. Diese auf Antrag der Eckernförder SSW-Fraktion zustande gekommene Maßnahme sorgt für einen höheren Verkehrsfluss und hat sich ebenfalls bewährt. Allerdings schildern Verkehrsteilnehmer, dass die in der äußeren, linken Abbiegespur befindlichen Fahrer vielfach noch im Kreuzungsbereich in die innere, rechte Abbiegespur einscheren und dabei andere, bereits in der Spur befindliche Autofahrer ungewollt bedrängen und schneiden. Eine Eckernförderin berichtete von „gruseligen Situationen“ und zahlreichen Beinahe-Unfällen. Sie vermutet, dass sich die neue Verkehrsführung noch nicht herumgesprochen habe und viele Autofahrer alten Gewohnheiten folgten, als es nur eine Linksabbiegespur gab. Eine verkehrsregelnde Maßnahme, dies zu verhindern, gibt es derzeit nicht. Die Polizei spricht von einem „Phänomen“, dass bei fast allen doppelten Abbiegespuren nicht nur in Eckernförde zu beobachten sei.

In solchen Fällen hilft also nur aufmerksames Fahren.

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Jun.2017 | 10:14 Uhr