Grundschule Fleckeby : Und noch eine Schultüte: DRK beschenkt Erstklässler

Jeder Abc-Schütze bekam vom Fleckebyer DRK eine selbstgebastelte Schultüte geschenkt.

von Achim Messerschmidt

22. August 2019, 15:17 Uhr

Fleckeby | Da staunten die Grundschüler aber nicht schlecht, als es zur großen Pause klingelte und sie aus ihren Klassen in Richtung Schulhof stürmten. Im Flur wartete schon das Team des örtlichen Roten Kreuzes auf die Mädchen und Jungen. Für jeden Erstklässler hatten sie eine Schultüte mitgebracht, „alle von unserer Bastelgruppe selbstgefertigt“, sagt Petra Grabienski. Befüllt wurden sie mit Dingen, die ein Schulkind eben so braucht – Lineal, Reflektoren, Pflaster, Radiergummi, Bleistift und auch für die eine oder andere Süßigkeit war noch Platz in der Tüte.

Aber auch die anderen Schüler der Grundschule Fleckeby sollten nicht leer ausgehen, für sie gab es vom DRK eine Milch für den Pausenhof.