Eckernförde : Umzug des Finanzamtes noch in weiter Ferne

Bevor das Finanzamt Eckernförde nach Schleswig zieht, müssen dort noch Raumprobleme gelöst werden – und das kann dauern.

von Gernot Kühl

11. September 2020, 18:24 Uhr

Eckernförde | Seit Jahren schwebt die Schließung des Finanzamtes Eckernförde und die Verlegung aller fiskalischen Tätigkeiten nach Schleswig wie ein Damoklesschwert über der Stadt und den derzeit noch 58 Beschäftigten. 2020/21, so die Ansage des Finanzministeriums, sollte die Auflösung des Standortes Eckernförde und die Zusammenführung aller Aufgaben in Schleswig erfolgen. Daraus dürfte angesichts der noch umfangreichen Vorarbeiten jedoch nichts werden, am geplanten Vorhaben hält das Ministerium aber fest.

„Für den Umzug konnte bisher noch kein Termin festgelegt werden“, erklärte die Sprecherin der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH), Barbara Müller, auf Anfrage unserer Zeitung. Es sind noch Vorarbeiten erforderlich, um die Mitarbeiter aus Eckernförde in Schleswig unterzubringen. „Zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs soll in Schleswig das Dachgeschoss des Amtsgebäudes als Bürofläche ausgebaut werden. Im Moment befindet sich dort jedoch noch das umfangreiche Aktenlager des Finanzamts, für das wir eine Alternative in Schleswig suchen.“ Die Auflösung des Finanzamts Eckernförde und der Umzug nach Schleswig dürften sich also noch einige Zeit, wenn nicht Jahre, hinziehen. Und wenn das Finanzamt aus dem Gebäude in Eckernförde ausgezogen ist, „kann es unter Berücksichtigung aller Sicherheitsanforderungen für die Polizei hergerichtet werden“.

Die geplante Umsetzung folgt einer 2012 von der Vorgängerregierung in Kiel getroffenen Strukturentscheidung zur Neuordnung der Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein. Das Großprojekt zur Auflösung von Doppelstandorten dürfte mit erheblichen Kosten verbunden sein. Der Landesrechnungshof geht von 2,5 Millionen Euro allein für die Umbaumaßnahmen in Schleswig aus. Derzeit ist Eckernförde noch Hauptstelle des Finanzamts Eckernförde-Schleswig. Beide Ämter waren bis 2014 gleich groß und sind seit 2003 Doppelstandorte. Im Jahre 2014 wurden Zuständigkeiten für den Dänischen Wohld von Eckernförde nach Rendsburg verlagert, und die Belegschaft in Eckernförde verringerte sich von 140 auf 58 Beschäftigte.

Die Eckernförder Ratsversammlung intervenierte zuletzt am 28. März 2019 mit einer Resolution gegen den Abzug des Finanzamtes und forderte zumindest den Verbleib einer Nebenstelle. Insbesondere die FDP-Fraktion und die fraktionslose Ratsfrau Doris Rautenberg hatten sich wiederholt an Finanzministerin Monika Heinold und Ministerpräsident Daniel Günther gewandt, um den Abzug der Behörde zu verhindern. Ohne Erfolg: „Trotz unserer Hinweise auf die enormen Kosten dieser Maßnahme und die Benachteiligung der betroffenen Eckernförder Bürger, wurde das Vorhaben vom Finanzministerium bislang nicht aufgegeben.“

Nun haben sie in einem Schreiben erneut um Antwort gebeten, wieviel Kosten durch den Umzug entstehen werden und wann der Umzug erfolgen soll. Vom Innenministerium wollen sie wissen, was mit den Gebäuden Gerichtstraße 4 (Polizeirevier) und Schleswiger Straße 19 (Kriminalpolizei) passieren soll. Die jetzt getrennt untergebrachten Polizeidienststellen sollen gemeinsam ins heutige Finanzamt in der Bergstraße 50 umziehen.

Mit ihren Argumenten habe sich Finanzministerin Heinold auch in ihrem neuerlichen Schreiben nicht auseinandergesetzt, so die Politiker. Dabei liefe die Einrichtung einer Nebenstelle in Eckernförde keineswegs dem Konzept der Auflösung von Doppelstandorten zuwider. Denn nach wie vor bestünden Nebenstellen von Finanzämtern in Norderstedt, Eutin, Meldorf und zukünftig auch in Leck. Hadewig und Rautenberg haben auch den Bund der Steuerzahler angeschrieben.